Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза": показал два важных фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал фото разрушенного ударом РФ нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что проблемы с транзитом в Венгрию вызваны агрессией России, а не действиями Киева. По его словам, правительство Орбана живет по двойным стандартам относительно Украины и РФ.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига публично отреагировал на очередные жалобы Венгрии по поводу проблем с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". В своем сообщении в соцсети X глава МИД подчеркнул, что причиной остановки поставок являются не действия Киева, а целенаправленные удары России по инфраструктуре нефтепровода.

"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом. Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями", — отметил Сибига.

Глава МИД обнародовал два снимка последствий удара 27 января, когда дрон РФ повредил критический участок нефтепровода во Львовской области, вызвав пожар.

Последствия атаки РФ по нефтепроводу "Дружба"

Сибига отметил, что Венгрия не выразила никаких протестов Москве после их удара по нефтепроводу "Дружба" и продолжает игнорировать роль России в проблемах транзита.

"Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде. К сожалению, лет такой реальности не хватило правительству Орбана, чтобы осознать это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", — добавил Сибига.

По информации "Нефтегаза", 27 января российские удары поразили объект критической инфраструктуры на западе Украины. Из-за повреждений технологические процессы были остановлены. Это уже пятнадцатая атака на объекты компании в течение месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан обвинил Украину и ЕС в "объявлении войны" Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что Орбан назвал Украину "врагом" из-за зависимости Венгрии от энергоресурсов из России.