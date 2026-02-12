logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза": показал два важных фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза": показал два важных фото

Сибига показал последствия удара РФ по нефтепроводу "Дружба" и обратился к Венгрии из-за отсутствия осуждения России.

12 февраля 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал фото разрушенного ударом РФ нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что проблемы с транзитом в Венгрию вызваны агрессией России, а не действиями Киева. По его словам, правительство Орбана живет по двойным стандартам относительно Украины и РФ.

Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза": показал два важных фото

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига публично отреагировал на очередные жалобы Венгрии по поводу проблем с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". В своем сообщении в соцсети X глава МИД подчеркнул, что причиной остановки поставок являются не действия Киева, а целенаправленные удары России по инфраструктуре нефтепровода.

"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом. Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями", — отметил Сибига.

Глава МИД обнародовал два снимка последствий удара 27 января, когда дрон РФ повредил критический участок нефтепровода во Львовской области, вызвав пожар.

Сибига посоветовал Венгрии ”открыть глаза”: показал два важных фото - фото 2

Последствия атаки РФ по нефтепроводу "Дружба"

Сибига отметил, что Венгрия не выразила никаких протестов Москве после их удара по нефтепроводу "Дружба" и продолжает игнорировать роль России в проблемах транзита.

"Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде. К сожалению, лет такой реальности не хватило правительству Орбана, чтобы осознать это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", — добавил Сибига.

По информации "Нефтегаза", 27 января российские удары поразили объект критической инфраструктуры на западе Украины. Из-за повреждений технологические процессы были остановлены. Это уже пятнадцатая атака на объекты компании в течение месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан обвинил Украину и ЕС в "объявлении войны" Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что Орбан назвал Украину "врагом" из-за зависимости Венгрии от энергоресурсов из России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2021871505429164357
Теги:

Новости

Все новости