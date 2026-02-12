logo

Орбан назвал свой простой рецепт победы для Европы: два пункта из трех об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан назвал свой простой рецепт победы для Европы: два пункта из трех об Украине

Виктор Орбан призвал прекратить финансовую помощь Украине и сосредоточиться на завершении войны.

12 февраля 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе озвучил собственное видение "самого простого рецепта победы" для Европы. Два из трех его пунктов напрямую касаются Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Отвечая на вопросы журналистов 12 февраля, Орбан заявил, что Европейскому Союзу следует сосредоточиться на завершении войны и прекращении финансовой помощи Киеву. Саммит был посвящен повышению конкурентоспособности ЕС, однако венгерский премьер снова поднял тему поддержки Украины.

"Во-первых, остановить войну. Война – это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не присылайте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не присылайте деньги Украине", – сказал Орбан, отвечая на вопрос о "самом простом рецепте победы для Европы".

Третьим пунктом венгерский лидер назвал максимальное снижение цен на энергоносители, что, по его мнению, должно стать ключом к экономическому росту. Свое выступление Орбан подытожил словами, что "это так просто".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза" и показал два важных фото. По его словам, правительство Орбана живет по двойным стандартам относительно Украины и России, осуждая Киев и максимально избегая критики в сторону Москвы.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан обвинил Украину и ЕС в "объявлении войны" из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. По его словам, ЕС якобы хочет проигнорировать "решение" венгерского народа по поводу членства Украины в Европейском Союзе.



