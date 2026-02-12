Орбан назвал свой простой рецепт победы для Европы: два пункта из трех об Украине

Рубрики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе озвучил собственное видение "самого простого рецепта победы" для Европы. Два из трех его пунктов напрямую касаются Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Отвечая на вопросы журналистов 12 февраля, Орбан заявил, что Европейскому Союзу следует сосредоточиться на завершении войны и прекращении финансовой помощи Киеву. Саммит был посвящен повышению конкурентоспособности ЕС, однако венгерский премьер снова поднял тему поддержки Украины.
Третьим пунктом венгерский лидер назвал максимальное снижение цен на энергоносители, что, по его мнению, должно стать ключом к экономическому росту. Свое выступление Орбан подытожил словами, что "это так просто".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза" и показал два важных фото. По его словам, правительство Орбана живет по двойным стандартам относительно Украины и России, осуждая Киев и максимально избегая критики в сторону Москвы.
Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан обвинил Украину и ЕС в "объявлении войны" из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. По его словам, ЕС якобы хочет проигнорировать "решение" венгерского народа по поводу членства Украины в Европейском Союзе.