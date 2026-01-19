Оператор БПЛА — в піхоту: як армія втрачає спеціалістів

Киянин у четвертому поколінні Дмитро Стембковський, відомий під позивним "Ґайд", заявив про системні проблеми з якістю мобілізації в Україні. За його словами, замість цілеспрямованого призову підготовлених і мотивованих людей армія часто змушена брати "кого доведеться".

Військовий про провал мобілізації в Україні

Стембковський має вищу технічну освіту та навички оператора БПЛА, однак після мобілізації влітку 2023 року потрапив до піхоти. Він зазначає, що намагався рекрутуватися до війська ще з 2022 року, але реального механізму врахування спеціалізації не було.

З міркувань безпеки Дмитро не називає підрозділ, у якому проходив службу. Відомо, що певний час він виконував обов’язки діловода, водночас виходячи на позиції як піхотинець. Нині військовий проходить службу у підрозділі зв’язку.

Його історія, за словами самого бійця, — не виняток, а симптом загальної проблеми, коли держава неефективно використовує людський ресурс під час війни.

