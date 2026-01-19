logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оператор БПЛА в пехоту: как армия теряет специалистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Оператор БПЛА в пехоту: как армия теряет специалистов

Военнослужащий Дмитрий Стембковский заявил, что качество мобилизации стремительно ухудшается, а армия теряет специалистов из-за хаотичного подхода к призыву

19 января 2026, 22:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Киевлянин в четвертом поколении Дмитрий Стембковский , известный под позывным "Гайдом", заявил о системных проблемах с качеством мобилизации в Украине. По его словам, вместо целенаправленного призыва подготовленных и мотивированных людей армия часто вынуждена брать "кого придется".

Оператор БПЛА в пехоту: как армия теряет специалистов

Военный про провал мобилизации в Украине

Стембковский имеет высшее техническое образование и навыки оператора БПЛА, однако после мобилизации летом 2023 попал в пехоту. Он отмечает, что пытался рекрутироваться в армию еще с 2022 года, но реального механизма учета специализации не было.

По соображениям безопасности Дмитрий не называет подразделение, в котором проходил службу. Известно, что он выполнял обязанности делопроизводителя, одновременно выходя на позиции как пехотинец. В настоящее время военный проходит службу в подразделении связи.

Его история, по словам самого бойца, не исключение, а симптом общей проблемы, когда государство неэффективно использует человеческий ресурс во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях активно распространяется видео и сообщение об инциденте, произошедшем 19 января 2026 года в Одессе на улице Софиевской при участии военнослужащих территориального центра комплектования и представителей Национальной полиции.
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что в этот день группа оповещения одного из районных ТЦК действовала по вызову полиции. По информации правоохранителей, мужчина, с которым произошел конфликт, находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.
Как отмечают в ТЦК, все действия производились в присутствии работников Национальной полиции. В ходе проверки гражданину предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для составления административного протокола и уточнения данных. В то же время мужчина, по официальной версии, отказался выполнять законные требования и начал сопротивляться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Военный про пропал мобилизации в Украине
Теги:

Новости

Все новости