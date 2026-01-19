Киевлянин в четвертом поколении Дмитрий Стембковский , известный под позывным "Гайдом", заявил о системных проблемах с качеством мобилизации в Украине. По его словам, вместо целенаправленного призыва подготовленных и мотивированных людей армия часто вынуждена брать "кого придется".

Военный про провал мобилизации в Украине

Стембковский имеет высшее техническое образование и навыки оператора БПЛА, однако после мобилизации летом 2023 попал в пехоту. Он отмечает, что пытался рекрутироваться в армию еще с 2022 года, но реального механизма учета специализации не было.

По соображениям безопасности Дмитрий не называет подразделение, в котором проходил службу. Известно, что он выполнял обязанности делопроизводителя, одновременно выходя на позиции как пехотинец. В настоящее время военный проходит службу в подразделении связи.

Его история, по словам самого бойца, не исключение, а симптом общей проблемы, когда государство неэффективно использует человеческий ресурс во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях активно распространяется видео и сообщение об инциденте, произошедшем 19 января 2026 года в Одессе на улице Софиевской при участии военнослужащих территориального центра комплектования и представителей Национальной полиции.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что в этот день группа оповещения одного из районных ТЦК действовала по вызову полиции. По информации правоохранителей, мужчина, с которым произошел конфликт, находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Как отмечают в ТЦК, все действия производились в присутствии работников Национальной полиции. В ходе проверки гражданину предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для составления административного протокола и уточнения данных. В то же время мужчина, по официальной версии, отказался выполнять законные требования и начал сопротивляться.

