Оператор БПЛА в пехоту: как армия теряет специалистов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Киевлянин в четвертом поколении Дмитрий Стембковский , известный под позывным "Гайдом", заявил о системных проблемах с качеством мобилизации в Украине. По его словам, вместо целенаправленного призыва подготовленных и мотивированных людей армия часто вынуждена брать "кого придется".
Военный про провал мобилизации в Украине
Стембковский имеет высшее техническое образование и навыки оператора БПЛА, однако после мобилизации летом 2023 попал в пехоту. Он отмечает, что пытался рекрутироваться в армию еще с 2022 года, но реального механизма учета специализации не было.
По соображениям безопасности Дмитрий не называет подразделение, в котором проходил службу. Известно, что он выполнял обязанности делопроизводителя, одновременно выходя на позиции как пехотинец. В настоящее время военный проходит службу в подразделении связи.
Его история, по словам самого бойца, не исключение, а симптом общей проблемы, когда государство неэффективно использует человеческий ресурс во время войны.