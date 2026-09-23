Операція «Вівальді»: хто розробляв план звільнення Донеччини

Успішна наступальна операція "Вівальді", внаслідок якої українські захисники завдали розгромних втрат ворогу на Донеччині, готувалася протягом багатьох місяців. Детальний план дій особисто створював засновник Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

Андрій Білецький

Важливими подробицями проведення цієї масштабної кампанії в ефірі телеканалу День.LIVE поділився Євген Свиридов із позивним "Злой", який обіймає посаду начальника штабу 1030-го зенітно-ракетно-артилерійського полку "Аквіла". За його словами, під час бойової роботи протиповітряної оборони було об'єднано дані радіолокаційного, візуального, звукового, розвідувального та радіоелектронного характеру, що дозволило сформувати суцільне радіолокаційне поле.

"Вірили в її успіх із самого початку", — згадує військовослужбовець, наголошуючи на колосальних зусиллях команди під час планування маневрів. Він додав, що така впевненість була обґрунтованою, "враховуючи, наскільки детально приділялася увага найменшим дрібницям".

Окремо керівник штабу відзначив зразковий рівень комунікації та координації між підрозділами протиповітряної оборони та піхотними силами. На передовій оперативні повідомлення від штурмовиків щодо фіксації ворожих безпілотників або запусків FPV-дронів відіграють вирішальну роль.

"Доповіді штурмових груп, — зазначає Свиридов, — дозволяють оперативно реагувати й направляти розрахунки для їх знищення".

Нагадаємо, що завдяки скоординованим діям у межах операції "Вівальді" сили Третього армійського корпусу вибили російські окупаційні війська із населених пунктів Дробишеве, Шандриголове та Дерилове, що у Донецькій області. Загалом під державний контроль вдалося повернути 125 квадратних кілометрів українських територій. За інформацією Андрія Білецького, упродовж двох сезонів активної фази операції сумарні втрати загарбників перевищили 3000 осіб живої сили.