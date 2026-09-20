2-й сезон операції "Вівальді": Білецький назвав, скільки території звільнили

Третій армійський корпус продовжує наступальні дії на сході України в межах операції "Вівальді". Командир 3-го АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим.

Андрій Білецький. Фото з відкритих джерел

За словами Білецького, під час другого сезону операції українські військові повернули ще 40 квадратних кілометрів території. Загалом упродовж двох сезонів "Вівальді" під контроль України було повернуто 125 квадратних кілометрів, із яких 50 квадратних кілометрів безпосередньо звільнено від російських військ.

"Під час другого сезону "Вівальді" Третій армійський корпус повернув ще 40 кв км української землі. Шандриголове і Дерилове — звільнені. Дробишеве під повним українським контролем", — заявив Білецький.

У командуванні розповіли, що українські підрозділи охоплювали Шандриголове та Дерилове з півночі на південь. Штурмові групи використовували яри та балки, що дозволяло приховано наближатися до позицій противника. Окремі підрозділи одночасно проривали оборону та прикривали фланги, ускладнюючи російським військам можливість організувати контратаку. Після прориву першої лінії оборони українські військові закріпилися на визначених рубежах і створили плацдарм для подальшого просування.

Особливе значення командування надає Шандриголовому. За словами Білецького, це важлива точка для українських сил і російських військ. Саме глибоке охоплення цього оборонного вузла було одним з ключових елементів задуму операції.

Операція "Вівальді"

Перший сезон "Вівальді" включав звільнення Новоселівки, Олександрівки, Ярової, Середнього та зачистку Корового Яру. Під час другого сезону під контроль України повернули Шандриголове, Дерилове та Дробишеве. За даними Третього армійського корпусу, за два сезони операції російські війська втратили близько 3 тисяч військовослужбовців. Зауважимо, що операція "Вівальді" ще триває.

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