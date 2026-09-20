2-й сезон операции "Вивальди": Белецкий назвал, сколько территории освободили

Третий армейский корпус продолжает наступательные действия на востоке Украины в рамках операции "Вивальди". Командир 3-го АК, бригадный генерал Андрей Белецкий сообщил об увольнении Шандриголового и Дерилового, а также установлении полного контроля над Дробышевым.

Андрей Билецкий. Фото из открытых источников

По словам Белецкого, во время второго сезона сделки украинские военные вернули еще 40 квадратных километров территории. Всего за два сезона "Вивальди" под контроль Украины было возвращено 125 квадратных километров, из которых 50 квадратных километров непосредственно освобождены от российских войск.

"Во время второго сезона "Вивальди" Третий армейский корпус вернул еще 40 кв км украинской земли. Шандриголовое и Дерилово — уволены. Дробышево под полным украинским контролем", — заявил Белецкий.

В командовании рассказали, что украинские подразделения охватывали Шандриголово и Дерилово с севера на юг. Штурмовые группы использовали овраги и балки, что позволяло скрыто приближаться к позициям противника. Отдельные подразделения одновременно прорывали оборону и прикрывали фланги, усложняя российским войскам возможность организовать контратаку. После прорыва первой линии обороны, украинские военные закрепились на определенных рубежах и создали плацдарм для дальнейшего продвижения.

Особое значение командование придает Шандриголовому. По словам Белецкого, это важная точка для украинских сил и российских войск. Самый глубокий охват этого оборонного узла был одним из ключевых элементов замысла операции.

Операция "Вивальди"

Первый сезон "Вивальди" включал увольнение Новоселовки, Александровки, Яровой, Среднего и зачистку Корового Яра. Во время второго сезона под контроль Украины вернули Шандриголово, Дерилово и Дробышево. По данным Третьего армейского корпуса, за два сезона операции российские войска потеряли около 3 тысяч военнослужащих. Заметим, что операция "Вивальди" продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что DeepState показал освобождение новых территорий во время операции "Вивальди".