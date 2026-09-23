Операция «Вивальди»: кто разрабатывал план освобождения Донетчины

Успешная наступательная операция "Вивальди", в результате которой украинские защитники нанесли разгромные потери врагу в Донецкой области, готовилась в течение многих месяцев. Подробный план действий лично создавал основатель Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий

Важными подробностями проведения этой масштабной кампании в эфире телеканала День.LIVE поделился Евгений Свиридов с позывным "Злой", занимающий должность начальника штаба 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка "Аквила". По его словам, в ходе боевой работы противовоздушной обороны были объединены данные радиолокационного, визуального, звукового, разведывательного и радиоэлектронного характера, что позволило сформировать сплошное радиолокационное поле.

"Верили в ее успех с самого начала", — вспоминает военнослужащий, отмечая колоссальные усилия команды при планировании маневров. Он добавил, что такая уверенность была обоснованной, "учитывая, насколько подробно уделялось внимание малейшим мелочам".

Отдельно руководитель штаба отметил примерный уровень коммуникации и координации между подразделениями противовоздушной обороны и пехотными силами. На передовой оперативные сообщения от штурмовиков о фиксации вражеских беспилотников или запусков FPV-дронов играют решающую роль.

"Доклады штурмовых групп, – отмечает Свиридов, – позволяют оперативно реагировать и направлять расчеты для их уничтожения".

Напомним, что благодаря скоординированным действиям в рамках операции "Вивальди" силы Третьего армейского корпуса выбили российские оккупационные войска из населенных пунктов Дробышево, Шандриголово и Дерилово Донецкой области. В общей сложности под государственный контроль удалось вернуть 125 квадратных километров украинских территорий. По информации Андрея Билецкого, за два сезона активной фазы операции суммарные потери захватчиков превысили 3000 человек живой силы.