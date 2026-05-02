Війна з Росією Операція "Павутина": у РФ здивували цифрою збитків
Операція "Павутина": у РФ здивували цифрою збитків

Операція «Павутина» розкрила вразливість аеродромів РФ: десятки літаків під ударом, слідство шукає «невидимих» організаторів

2 травня 2026, 15:14
Кравцев Сергей

Міністерство оборони Росії підрахувало збитки від операції СБУ "Павутина" — атаки на військові аеродроми влітку 2025 року обійшлися приблизно 2 млрд рублів (близько $26,7 млн). Про це повідомляє The Insider із посиланням на матеріали кримінальної справи.

Операція Павутина. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про серію ударів 1 червня 2025 року по об'єктах в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. За версією слідства, для атаки використовувалися більше сотні FPV-дронів, доставлених на територію РФ у вантажівках під виглядом цивільних товарів.

Фігурантами справи стали четверо водіїв, звинувачених у теракті та незаконному перевезенні вибухових речовин. Вони заперечують провину та стверджують, що не знали про вміст вантажу. У Слідчому комітеті РФ вважають, що операцію координували громадяни України, оголошені у розшук.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив проведення операції, заявивши, що водіїв використовували "втемну", а дрони були приховані у спеціальних контейнерах із дистанційним керуванням.

Основною метою ударів стали літаки стратегічної авіації, включаючи Ту-95МС та Ту-22М3. За оцінками української сторони, було вражено десятки одиниць техніки – від бомбардувальників до літаків далекого радіолокаційного виявлення.

Експерти зазначають, що операція стала однією з наймасштабніших атак по російській авіаційній інфраструктурі та продемонструвала вразливість навіть глибоко тилових баз. Незважаючи на відносно скромну оцінку збитків з боку РФ, реальні втрати можуть бути значно вищими з урахуванням вартості та складності відновлення стратегічної авіації.

Читайте на порталі "Коментарі" — Російська Федерація продовжує відчувати наслідки спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, досі не змогла відновити втрати, завдані стратегічній авіації. Про це повідомляють джерела, посилаючись на інформацію західних спецслужб.



Джерело: https://theins.ru/news/292167
