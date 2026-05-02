Операция "Паутина": в РФ удивили цифрой убытков
НОВОСТИ

Операция "Паутина": в РФ удивили цифрой убытков

Операция «Паутина» вскрыла уязвимость аэродромов РФ: десятки самолетов под ударом, следствие ищет «невидимых» организаторов

2 мая 2026, 15:14
Кравцев Сергей

Министерство обороны России подсчитало ущерб от операции СБУ "Паутина" — атаки на военные аэродромы летом 2025 года обошлись примерно в 2 млрд рублей (около $26,7 млн). Об этом сообщает The Insider со ссылкой на материалы уголовного дела.

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

Речь идет о серии ударов 1 июня 2025 года по объектам в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. По версии следствия, для атаки использовались более сотни FPV-дронов, которые были доставлены на территорию РФ в грузовиках под видом гражданских товаров.

Фигурантами дела стали четверо водителей, обвиняемых в теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Они отрицают вину и утверждают, что не знали о содержимом груза. В Следственном комитете РФ считают, что операцию координировали граждане Украины, объявленные в розыск.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил проведение операции, заявив, что водителей использовали "втемную", а дроны были скрыты в специальных контейнерах с дистанционным управлением.

Основной целью ударов стали самолеты стратегической авиации, включая Ту-95МС и Ту-22М3. По оценкам украинской стороны, были поражены десятки единиц техники – от бомбардировщиков до самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Эксперты отмечают, что операция стала одной из самых масштабных атак по российской авиационной инфраструктуре и продемонстрировала уязвимость даже глубоко тыловых баз. Несмотря на относительно скромную оценку ущерба со стороны РФ, реальные потери могут быть значительно выше с учетом стоимости и сложности восстановления стратегической авиации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация продолжает ощущать последствия спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины, до сих пор не смогла восстановить потери, нанесенные стратегической авиации. Об этом сообщают источники, ссылаясь на информацию западных спецслужб.



Источник: https://theins.ru/news/292167
