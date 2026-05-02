Операция "Паутина": в РФ удивили цифрой убытков

Министерство обороны России подсчитало ущерб от операции СБУ "Паутина" — атаки на военные аэродромы летом 2025 года обошлись примерно в 2 млрд рублей (около $26,7 млн). Об этом сообщает The Insider со ссылкой на материалы уголовного дела.

Речь идет о серии ударов 1 июня 2025 года по объектам в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. По версии следствия, для атаки использовались более сотни FPV-дронов, которые были доставлены на территорию РФ в грузовиках под видом гражданских товаров.

Фигурантами дела стали четверо водителей, обвиняемых в теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Они отрицают вину и утверждают, что не знали о содержимом груза. В Следственном комитете РФ считают, что операцию координировали граждане Украины, объявленные в розыск.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил проведение операции, заявив, что водителей использовали "втемную", а дроны были скрыты в специальных контейнерах с дистанционным управлением.

Основной целью ударов стали самолеты стратегической авиации, включая Ту-95МС и Ту-22М3. По оценкам украинской стороны, были поражены десятки единиц техники – от бомбардировщиков до самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Эксперты отмечают, что операция стала одной из самых масштабных атак по российской авиационной инфраструктуре и продемонстрировала уязвимость даже глубоко тыловых баз. Несмотря на относительно скромную оценку ущерба со стороны РФ, реальные потери могут быть значительно выше с учетом стоимости и сложности восстановления стратегической авиации.

