У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони москов*тів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Операція ГУР у Криму: відбиватися окупантам скоро буде нічим

Зазначається, що у результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 “тріумф”, який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор “АОРЛ-1АС” та РЛС П-18 “терек” російської окупаційної армії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс.

"Результатом операції, спрямованої проти військової логістики москов*тів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху — рух паралізовано. Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда", – зазначають розвідники.