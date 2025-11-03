logo

Операция ГУР в Крыму: отбиваться оккупантам скоро будет нечем
Операция ГУР в Крыму: отбиваться оккупантам скоро будет нечем

Мастера ГУР уничтожили очередные объекты ПВО захватчиков в Крыму - эксклюзивное видео и детали операции

3 ноября 2025, 18:28
В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны москов*тов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Операция ГУР в Крыму: отбиваться оккупантам скоро будет нечем

Отмечается, что в результате находившегося на боевой позиции удара по враждебному пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "триумф" уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный смотровой радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Трек" российской оккупационной армии.

Операция ГУР в Крыму: отбиваться оккупантам скоро будет нечем - фото 2
Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед рассветом 26 октября 2025 на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос.

"Результатом операции, направленной против военной логистики москов*тов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение парализовано. Вдоль и поперек извитых путей оказались: один локомотив, три железнодорожных платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", — отмечают разведчики.                                                     



