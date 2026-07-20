ООН зафіксувала найбільш смертоносний місяць війни: він побив трагічний рекорд із 2022 року

Червень 2026 року став найтрагічнішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, посилаючись на оновлену доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. За даними міжнародних спостерігачів, кількість загиблих та поранених мирних жителів досягла найвищого рівня за останні роки.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з звітом, протягом червня російські атаки забрали життя 293 громадянських українців, ще 1990 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Порівняно з травнем кількість постраждалих зросла на 10%, а щодо червня минулого року – одразу на 37%.

В ООН зазначають, що основною причиною різкого зростання втрат стали масовані далекобійні удари Росії по великих українських містах, що розташовані далеко від лінії фронту. Йдеться насамперед про ракетні атаки та нальоти ударних безпілотників на Київ, Дніпро та інші густонаселені населені пункти.

Саме такі удари спричинили майже половину всіх жертв червня. За даними місії ООН, внаслідок застосування ракет і дронів загинуло 126 людей, ще 907 отримали поранення. Міжнародні експерти наголошують, що Росія все частіше завдає ударів по цивільній інфраструктурі, що призводить до значних людських втрат.

Загалом з початку 2026 року жертвами російської агресії стали вже 1396 мирних жителів України, ще 7978 людей було поранено.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що в липні російські війська випустили Україною більше балістичних ракет, ніж здатні виробити за один місяць. Експерти вважають, що Кремль свідомо витрачає накопичені запаси високоточного озброєння, прагнучи збільшити ефективність ударів українською територією.

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