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ООН забила тревогу: этот месяц стал самым смертоносным для гражданских в Украине за более чем 4 года

Россия резко нарастила удары по городам, а число погибших мирных жителей продолжает стремительно расти

15 июля 2026, 08:37
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Кравцев Сергей

Организация Объединенных Наций зафиксировала резкое ухудшение ситуации с безопасностью гражданского населения в Украине. Согласно новым данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, июнь 2026 года стал самым кровавым месяцем для мирных жителей с апреля 2022 года.

ООН забила тревогу: этот месяц стал самым смертоносным для гражданских в Украине за более чем 4 года

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

По информации миссии, только за июнь в результате российских атак погибли не менее 293 гражданских. С начала нынешнего года количество жертв среди мирного населения приблизилось к 1400 человек. Это на 37% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и более чем вдвое больше, чем за тот же период 2024 года.

В ООН связывают рост потерь прежде всего с массированным применением Россией дальнобойных баллистических ракет по густонаселенным районам. Под ударами регулярно оказывались Киев, Днепр, Одесса и другие украинские города. По оценкам международной организации, число погибших и раненых вследствие применения оружия большой дальности за первые шесть месяцев года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Отдельную угрозу представляют беспилотники малого радиуса действия, которые активно используются в прифронтовых районах. Как отметила глава Управления ООН по правам человека и окружающей среде Даниэль Белл, дроны атакуют людей во время обычной повседневной жизни — когда они идут в магазин, выгуливают собак, работают в саду или передвигаются на велосипеде.

При этом тенденция не меняется и в июле. По подсчетам CNN на основе данных украинских властей, лишь за первую половину месяца российские удары унесли жизни по меньшей мере 240 мирных жителей, еще более 1900 человек получили ранения. В ООН предупреждают, что без снижения интенсивности атак гуманитарная ситуация в Украине продолжит стремительно ухудшаться.

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