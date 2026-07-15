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ООН забила на сполох: цей місяць став найбільш смертоносним для цивільних в Україні за понад 4 роки

Росія різко наростила удари по містах, а кількість загиблих мирних жителів продовжує стрімко зростати

15 липня 2026, 08:37
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Кравцев Сергей

Організація Об'єднаних Націй зафіксувала різке погіршення ситуації із безпекою цивільного населення в Україні. Згідно з новими даними Моніторингової місії ООН з прав людини, червень 2026 року став найкривавішим місяцем для мирних жителів із квітня 2022 року.

ООН забила на сполох: цей місяць став найбільш смертоносним для цивільних в Україні за понад 4 роки

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За інформацією місії, лише за червень внаслідок російських атак загинули щонайменше 293 цивільні. З початку цього року кількість жертв серед мирного населення наблизилась до 1400 осіб. Це на 37% перевищує показники аналогічного періоду минулого року і більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

В ООН пов'язують зростання втрат насамперед із масованим застосуванням Росією далекобійних балістичних ракет по густонаселених районах. Під ударами регулярно опинялися Київ, Дніпро, Одеса та інші українські міста. За оцінками міжнародної організації, кількість загиблих та поранених внаслідок застосування зброї великої дальності за перші шість місяців року збільшилась на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025-го.

Окрему загрозу становлять безпілотники малого радіусу дії, які активно використовуються у прифронтових районах. Як зазначила голова Управління ООН з прав людини та навколишнього середовища Даніель Белл, дрони атакують людей під час звичайного повсякденного життя — коли вони йдуть до магазину, вигулюють собак, працюють у саду чи пересуваються велосипедом.

У цьому тенденція змінюється й у липні. За підрахунками CNN на основі даних української влади, лише за першу половину місяця російські удари забрали життя щонайменше 240 мирних жителів, ще понад 1900 людей отримали поранення. В ООН попереджають, що без зниження інтенсивності атак гуманітарна ситуація в Україні продовжуватиме стрімко погіршуватися.

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