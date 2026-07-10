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ООН бьет тревогу: Украина пережила самый кровавый месяц с начала большой войны

В Совете Безопасности заявили о рекордных потерях среди гражданских, а Украина призвала мир прекратить паралич по поводу преступлений России

10 июля 2026, 12:11
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Кравцев Сергей

В мае 2026 Украина пережила самый трагический месяц по количеству жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и развитию мира Розмари Дикарло, отметив, что тенденция только ухудшается.

ООН бьет тревогу: Украина пережила самый кровавый месяц с начала большой войны

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

По ее словам, данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека свидетельствуют: в мае количество погибших и раненых граждан превысило показатели любого другого месяца с февраля 2022 года. Предварительные подсчеты за июнь также показывают резкий рост утрат. Только за один месяц было убито по меньшей мере 265 человек, еще 1816 получили ранения.

В штаб-квартире ООН подчеркнули, что июль также начался с масштабных российских ударов, а количество пострадавших продолжает увеличиваться. Дикарло решительно осудила массированные атаки России, совершенные 2, 6 и 8 июля, подчеркнув, что именно гражданское население остается главной жертвой этих обстрелов.

По официально подтвержденным данным, с начала великой войны в Украине погибли по меньшей мере 16 402 мирных жителя, среди которых 802 ребенка. Ранения получили более 48 тысяч человек, почти три тысячи из них – дети. В то же время в ООН признают, что реальное количество жертв может быть значительно больше, ведь многие случаи до сих пор невозможно подтвердить.

Во время заседания заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко призвал членов Совета Безопасности прекратить бездействие по поводу российской агрессии. Украинская сторона еще раз настояла на вынесении на голосование резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня, подчеркнув, что единственным путем к миру является прекращение Россией захватнической войны.

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Источник: https://dppa.un.org/en/news/usg-dicarlo-urges-immediate-ceasefire-as-russian-attacks-on-ukraine-intensify
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