ООН б'є на сполох: Україна пережила найкривавіший місяць від початку великої війни

У травні 2026 року Україна пережила найтрагічніший місяць за кількістю жертв серед цивільного населення від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань та розбудови миру Розмарі Дікарло, наголосивши, що тенденція лише погіршується.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За її словами, дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини свідчать: у травні кількість загиблих і поранених цивільних перевищила показники будь-якого іншого місяця з лютого 2022 року. Попередні підрахунки за червень також демонструють різке зростання втрат. Лише за один місяць було вбито щонайменше 265 людей, ще 1816 отримали поранення.

У штаб-квартирі ООН наголосили, що липень також розпочався з масштабних російських ударів, а кількість постраждалих продовжує збільшуватися. Дікарло рішуче засудила масовані атаки Росії, здійснені 2, 6 та 8 липня, підкресливши, що саме цивільне населення залишається головною жертвою цих обстрілів.

За офіційно підтвердженими даними, від початку великої війни в Україні загинули щонайменше 16 402 мирні жителі, серед яких 802 дитини. Поранення отримали понад 48 тисяч осіб, майже три тисячі з них — діти. Водночас в ООН визнають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже багато випадків досі неможливо підтвердити.

Під час засідання заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко закликав членів Ради Безпеки припинити бездіяльність щодо російської агресії. Українська сторона вкотре наполягла на винесенні на голосування резолюції про негайне та безумовне припинення вогню, наголосивши, що єдиним шляхом до миру є припинення Росією загарбницької війни.

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