ООН зафиксировала самый смертоносный месяц войны: он побил трагический рекорд с 2022 года

Июнь 2026 года стал самым трагическим месяцем для гражданского населения Украины с апреля 2022 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на обновленный доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. По данным международных наблюдателей, количество погибших и раненых мирных жителей достигло самого высокого уровня за последние годы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно отчету, в течение июня российские атаки унесли жизни 293 гражданских украинцев, еще 1990 человек получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с маем количество пострадавших выросло на 10%, а относительно июня прошлого года – сразу на 37%.

В ООН отмечают, что основной причиной резкого роста потерь стали массированные дальнобойные удары России по крупным украинским городам, расположенным далеко от линии фронта. Речь идет прежде всего о ракетных атаках и налетах ударных беспилотников на Киев, Днепр и другие густонаселенные населенные пункты.

Именно такие удары стали причиной почти половины всех жертв июня. По данным миссии ООН, вследствие применения ракет и дронов погибли 126 человек, еще 907 получили ранения. Международные эксперты подчеркивают, что Россия все чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре, что приводит к значительным человеческим потерям.

Всего с начала 2026 года жертвами российской агрессии стали уже 1396 мирных жителей Украины, еще 7978 человек были ранены.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что в июле российские войска выпустили по Украине больше баллистических ракет, чем способны произвести за один месяц. Эксперты считают, что Кремль сознательно расходует накопленные запасы высокоточного вооружения, стремясь увеличить эффективность ударов по украинской территории.

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