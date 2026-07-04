ООН оприлюднила тривожні дані: наскільки зросла кількість жертв російських атак в Україні

За останні півроку кількість загиблих та поранених мирних жителів України внаслідок російських атак різко зросла. Такі дані оприлюднило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, наголосивши, що масштаби гуманітарних наслідків війни продовжують стрімко зростати.

Удар по Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Згідно з доповіддю, з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року підтверджено загибель не менше 1270 цивільних осіб, ще понад 6000 отримали поранення. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість жертв збільшилась на 40%. В ООН наголошують, що реальні цифри можуть бути значно вищими, оскільки не всі випадки вдається оперативно документувати.

В організації зазначають, що 96% усіх загиблих та постраждалих припадають на території, які перебувають під контролем української влади. Головною причиною зростання кількості жертв називають активне застосування Росією далекобійних ракет та ударних безпілотників.

Як приклад наводиться масована атака 13-14 травня, коли російські війська випустили понад 1500 ракет і дронів по Києву та ще восьми областях України. Тоді загинули 27 мирних жителів, а не менше 83 людей отримали поранення.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк також повідомив про нові дані щодо поводження з українськими військовополоненими. За інформацією його відомства, з середини листопада минулого року російські військові стратили щонайменше 20 українських захисників. Ще 129 звільнених з полону військовослужбовців розповіли експертам ООН про тортури, жорстоке поводження та сексуальне насильство.

Крім того, Тюрк повідомив, що російська сторона заявляє про 205 загиблих та понад 1300 поранених цивільних на території РФ за той же період. Однак підтвердити ці відомості незалежно ООН поки що не змогла, тому комісар знову закликав Москву надати міжнародним експертам доступ для проведення об'єктивної перевірки. За його словами, дотримання прав людини має стати обов'язковою умовою будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

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