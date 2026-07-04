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ООН обнародовала тревожные данные: на сколько выросло число жертв российских атак в Украине

В организации заявили о рекордных потерях среди мирного населения, новых казнях украинских пленных и массовых свидетельствах пыток

4 июля 2026, 10:47
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Кравцев Сергей

За последние полгода количество погибших и раненых мирных жителей Украины в результате российских атак резко возросло. Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, отметив, что масштабы гуманитарных последствий войны продолжают стремительно увеличиваться.

ООН обнародовала тревожные данные: на сколько выросло число жертв российских атак в Украине

Удар по Сумах. Фото: ГСЧС Сумщины

Согласно докладу, с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года подтверждена гибель не менее 1270 гражданских лиц, еще свыше 6000 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв увеличилось на 40%. В ООН подчеркивают, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку не все случаи удается оперативно документировать.

В организации отмечают, что 96% всех погибших и пострадавших приходятся на территории, находящиеся под контролем украинских властей. Главной причиной роста числа жертв называют активное применение Россией дальнобойных ракет и ударных беспилотников.

В качестве примера приводится массированная атака 13-14 мая, когда российские войска выпустили более 1500 ракет и дронов по Киеву и еще восьми областям Украины. Тогда погибли 27 мирных жителей, а не менее 83 человек получили ранения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также сообщил о новых данных относительно обращения с украинскими военнопленными. По информации его ведомства, с середины ноября прошлого года российские военные казнили не менее 20 украинских защитников. Еще 129 освобожденных из плена военнослужащих рассказали экспертам ООН о пытках, жестоком обращении и сексуальном насилии.

Кроме того, Тюрк сообщил, что российская сторона заявляет о 205 погибших и более 1300 раненых гражданских на территории РФ за тот же период. Однако подтвердить эти сведения независимо ООН пока не смогла, поэтому комиссар вновь призвал Москву предоставить международным экспертам доступ для проведения объективной проверки. По его словам, соблюдение прав человека должно стать обязательным условием любого будущего мирного урегулирования.

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Источник: https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2026/07/high-commissioner-turk-ukraine-human-rights-need-guide-efforts
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