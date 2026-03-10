ООН офіційно визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час війни Росії проти України дійшла висновку, що депортація українських дітей до Росії є злочином проти людяності. Також воєнним злочином визнано незаконне переміщення дітей та затримку їхнього повернення до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

ООН: депортація українських дітей Росією є злочином проти людяності

Що встановила комісія ООН

За даними експертів, російська влада систематично здійснювала депортацію, незаконне переміщення та насильницьке зникнення українських дітей.

У документі зазначається, що зібрані докази дозволяють зробити чіткий висновок.

"Зібрані докази дозволяють Комісії дійти висновку, що російська влада скоїла злочини проти людяності, такі як депортація та насильницьке переміщення, а також насильницьке зникнення дітей", – йдеться у звіті.

Крім того, комісія підтвердила попередні висновки про те, що депортація українських дітей є воєнним злочином, а затримка їхнього повернення на батьківщину також має ознаки воєнного злочину.

Що відбувається з депортованими дітьми

У звіті зазначається, що російська влада свідомо не розкриває інформацію про місце перебування багатьох дітей. Частину з них розміщують у дитячих будинках, інші потрапляють у прийомні сім’ї.

В окремих випадках дітей усиновлюють російські родини, навіть якщо в Україні у них залишаються рідні.

Комісія наголошує, що такі дії можна розглядати як насильницьке зникнення дітей, що також є злочином проти людяності.

Порушення міжнародного права

Експерти дійшли висновку, що дії Росії щодо депортованих або переміщених дітей порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародні норми захисту прав людини.

Також у звіті підкреслюється, що ці дії не можуть бути виправдані аргументами про нібито захист дітей або їхні інтереси.

Водночас процес повернення дітей до України, попри зусилля української влади та держав-посередників, затягується на роки.

Замість створення ефективної системи повернення дітей, російська влада, за даними комісії, зосередилася на їхньому розміщенні в російських сім’ях або державних установах.

Також депортованим дітям часто надають російське громадянство та розміщують їхні дані на порталах для усиновлення.

Скільки дітей могли вивезти

За офіційними даними України, після початку повномасштабного вторгнення в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей.

Водночас українські посадовці припускають, що реальні масштаби можуть бути значно більшими.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що Росія могла незаконно вивезти близько 150 тисяч дітей.

Уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар’я Герасимчук оцінювала масштаби ще ширше – від 200 до 300 тисяч дітей.

Позиція Росії

Російська влада відкидає звинувачення у депортації дітей і заявляє, що вони нібито були "евакуйовані" із зон бойових дій.

Однак у комісії ООН наголошують, що навіть під час війни евакуація дітей може бути лише тимчасовим заходом, а їхнє повернення на батьківщину має відбуватися якнайшвидше.

Ордер на арешт Путіна

У звіті також зазначається, що дії щодо депортації дітей мають системний характер і є частиною ширшої державної політики.

Відповідальність за ці злочини, на думку комісії, несуть російські чиновники різних рівнів, включно з керівництвом країни.

Ще у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у воєнних злочинах, пов’язаних із насильницькою депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій України.

