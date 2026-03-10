ООН офіційно визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

Рубрики
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час війни Росії проти України дійшла висновку, що депортація українських дітей до Росії є злочином проти людяності. Також воєнним злочином визнано незаконне переміщення дітей та затримку їхнього повернення до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.
ООН: депортація українських дітей Росією є злочином проти людяності
За даними експертів, російська влада систематично здійснювала депортацію, незаконне переміщення та насильницьке зникнення українських дітей.
У документі зазначається, що зібрані докази дозволяють зробити чіткий висновок.
Крім того, комісія підтвердила попередні висновки про те, що депортація українських дітей є воєнним злочином, а затримка їхнього повернення на батьківщину також має ознаки воєнного злочину.
У звіті зазначається, що російська влада свідомо не розкриває інформацію про місце перебування багатьох дітей. Частину з них розміщують у дитячих будинках, інші потрапляють у прийомні сім’ї.
В окремих випадках дітей усиновлюють російські родини, навіть якщо в Україні у них залишаються рідні.
Комісія наголошує, що такі дії можна розглядати як насильницьке зникнення дітей, що також є злочином проти людяності.
Експерти дійшли висновку, що дії Росії щодо депортованих або переміщених дітей порушують міжнародне гуманітарне право та міжнародні норми захисту прав людини.
Також у звіті підкреслюється, що ці дії не можуть бути виправдані аргументами про нібито захист дітей або їхні інтереси.
Водночас процес повернення дітей до України, попри зусилля української влади та держав-посередників, затягується на роки.
Замість створення ефективної системи повернення дітей, російська влада, за даними комісії, зосередилася на їхньому розміщенні в російських сім’ях або державних установах.
Також депортованим дітям часто надають російське громадянство та розміщують їхні дані на порталах для усиновлення.
За офіційними даними України, після початку повномасштабного вторгнення в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей.
Водночас українські посадовці припускають, що реальні масштаби можуть бути значно більшими.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що Росія могла незаконно вивезти близько 150 тисяч дітей.
Уповноважена Верховної Ради з прав дитини Дар’я Герасимчук оцінювала масштаби ще ширше – від 200 до 300 тисяч дітей.
Російська влада відкидає звинувачення у депортації дітей і заявляє, що вони нібито були "евакуйовані" із зон бойових дій.
Однак у комісії ООН наголошують, що навіть під час війни евакуація дітей може бути лише тимчасовим заходом, а їхнє повернення на батьківщину має відбуватися якнайшвидше.
У звіті також зазначається, що дії щодо депортації дітей мають системний характер і є частиною ширшої державної політики.
Відповідальність за ці злочини, на думку комісії, несуть російські чиновники різних рівнів, включно з керівництвом країни.
Ще у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Їх підозрюють у воєнних злочинах, пов’язаних із насильницькою депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій України.
