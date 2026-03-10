logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ООН официально признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности
commentss НОВОСТИ Все новости

ООН официально признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Независимая международная комиссия ООН обнародовала новый отчет, в котором заявила о системной политике России по депортации и принудительному перемещению детей с оккупированных территорий Украины.

10 марта 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений во время войны России против Украины пришла к выводу, что депортация украинских детей в Россию является преступлением против человечности . Также военным преступлением признано незаконное перемещение детей и задержку их возвращения в Украину. Комиссия также опубликовала новый отчет, подробно описывающий результаты расследования за прошлый год.

ООН официально признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

ООН: депортация украинских детей Россией является преступлением против человечности

Установившая комиссия ООН

По данным экспертов, российские власти систематически осуществляли депортацию, незаконное перемещение и насильственное исчезновение украинских детей .

В документе отмечается, что собранные доказательства позволяют сделать четкий вывод.

"Собранные доказательства позволяют Комиссии сделать вывод, что российские власти совершили преступления против человечности, такие как депортация и насильственное перемещение, а также насильственное исчезновение детей" , – говорится в отчете.

Кроме того, комиссия подтвердила предварительные выводы о том, что депортация украинских детей является военным преступлением , а задержка их возвращения на родину также имеет признаки военного преступления.

Что происходит с депортированными детьми

В отчете отмечается, что российские власти сознательно не раскрывают информацию о местонахождении многих детей . Часть из них размещается в детских домах, другие попадают в приемные семьи.

В редких случаях детей усыновляют российские семьи , даже если в Украине у них остаются родные.

Комиссия отмечает, что такие действия можно рассматривать как насильственное исчезновение детей , что также является преступлением против человечности.

Нарушение международного права

Эксперты пришли к выводу, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушают международное гуманитарное право и международные нормы защиты прав человека .

Также в отчете подчеркивается, что эти действия не могут быть оправданы аргументами о якобы защите детей или их интересах.

В то же время, процесс возвращения детей в Украину, несмотря на усилия украинской власти и государств-посредников, затягивается на годы .

Вместо создания эффективной системы возвращения детей, российские власти, по данным комиссии, сосредоточились на их размещении в российских семьях или государственных учреждениях .

Также депортированным детям часто предоставляют российское гражданство и размещают данные на порталах для усыновления.

Сколько детей могли вывезти

По официальным данным Украины, после начала полномасштабного вторжения в России и на оккупированных территориях оказались более 20 тысяч украинских детей .

В то же время украинские чиновники предполагают, что реальные масштабы могут быть значительно больше.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что Россия могла незаконно вывезти около 150 тысяч детей .

Уполномоченная Верховной Рады по правам ребенка Дарья Герасимчук оценивала масштабы еще шире – от 200 до 300 тысяч детей .

Позиция России

Российские власти отвергают обвинения в депортации детей и заявляют, что они якобы были "эвакуированы" из зон боевых действий .

Однако в комиссии ООН отмечают, что даже во время войны эвакуация детей может быть лишь временной мерой , а их возвращение на родину должно происходить как можно быстрее.

Ордер на арест Путина

В отчете также отмечается, что действия по депортации детей носят системный характер и являются частью более широкой государственной политики .

Ответственность за эти преступления, по мнению комиссии, несут российские чиновники разных уровней, включая руководство страны.

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой .

Их подозревают в военных преступлениях, связанных с насильственной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины .

Читайте также в "Комментариях", действительно ли США снимают санкции с РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости