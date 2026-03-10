ООН официально признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений во время войны России против Украины пришла к выводу, что депортация украинских детей в Россию является преступлением против человечности . Также военным преступлением признано незаконное перемещение детей и задержку их возвращения в Украину. Комиссия также опубликовала новый отчет, подробно описывающий результаты расследования за прошлый год.

ООН: депортация украинских детей Россией является преступлением против человечности

Установившая комиссия ООН

По данным экспертов, российские власти систематически осуществляли депортацию, незаконное перемещение и насильственное исчезновение украинских детей .

В документе отмечается, что собранные доказательства позволяют сделать четкий вывод.

"Собранные доказательства позволяют Комиссии сделать вывод, что российские власти совершили преступления против человечности, такие как депортация и насильственное перемещение, а также насильственное исчезновение детей" , – говорится в отчете.

Кроме того, комиссия подтвердила предварительные выводы о том, что депортация украинских детей является военным преступлением , а задержка их возвращения на родину также имеет признаки военного преступления.

Что происходит с депортированными детьми

В отчете отмечается, что российские власти сознательно не раскрывают информацию о местонахождении многих детей . Часть из них размещается в детских домах, другие попадают в приемные семьи.

В редких случаях детей усыновляют российские семьи , даже если в Украине у них остаются родные.

Комиссия отмечает, что такие действия можно рассматривать как насильственное исчезновение детей , что также является преступлением против человечности.

Нарушение международного права

Эксперты пришли к выводу, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушают международное гуманитарное право и международные нормы защиты прав человека .

Также в отчете подчеркивается, что эти действия не могут быть оправданы аргументами о якобы защите детей или их интересах.

В то же время, процесс возвращения детей в Украину, несмотря на усилия украинской власти и государств-посредников, затягивается на годы .

Вместо создания эффективной системы возвращения детей, российские власти, по данным комиссии, сосредоточились на их размещении в российских семьях или государственных учреждениях .

Также депортированным детям часто предоставляют российское гражданство и размещают данные на порталах для усыновления.

Сколько детей могли вывезти

По официальным данным Украины, после начала полномасштабного вторжения в России и на оккупированных территориях оказались более 20 тысяч украинских детей .

В то же время украинские чиновники предполагают, что реальные масштабы могут быть значительно больше.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что Россия могла незаконно вывезти около 150 тысяч детей .

Уполномоченная Верховной Рады по правам ребенка Дарья Герасимчук оценивала масштабы еще шире – от 200 до 300 тысяч детей .

Позиция России

Российские власти отвергают обвинения в депортации детей и заявляют, что они якобы были "эвакуированы" из зон боевых действий .

Однако в комиссии ООН отмечают, что даже во время войны эвакуация детей может быть лишь временной мерой , а их возвращение на родину должно происходить как можно быстрее.

Ордер на арест Путина

В отчете также отмечается, что действия по депортации детей носят системный характер и являются частью более широкой государственной политики .

Ответственность за эти преступления, по мнению комиссии, несут российские чиновники разных уровней, включая руководство страны.

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой .

Их подозревают в военных преступлениях, связанных с насильственной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины .

