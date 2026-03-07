Олеся Бацман приголомшила заявою: Мадяр може зайняти місце Орбана

Журналістка та головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман закликала не поспішати з критикою лідера угорської опозиції Петера Мадяра через його різкі заяви щодо України.

Бацман про Мадяра

За її словами, варто враховувати політичний контекст, у якому перебуває угорський політик. Бацман зазначила, що підтримка України, зокрема фінансова та військова допомога, наразі є непопулярною серед значної частини угорського суспільства.

Саме тому Мадяр, який планує перемогти на виборах у середині квітня, може намагатися не втрачати підтримку виборців.

Журналістка також звернула увагу, що за даними соціологічних опитувань партія Мадяра випереджає чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який перебуває при владі вже 16 років.

Водночас Бацман нагадала, що Мадяр раніше називав російського президента Володимира Путіна агресором та заявляв про право України на самооборону.

Крім того, після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" угорський опозиціонер відвідав Київ і Бучу з гуманітарною допомогою.

Разом із тим Мадяр, як і чинний уряд Угорщини, виступає проти надання Будапештом військової допомоги Україні.

На думку журналістки, оцінювати політика варто не за передвиборчими заявами, а за його реальними діями у разі можливого приходу до влади.

Бацман також припустила, що напередодні виборів команда Орбана може використати різні провокації або компромат проти опозиційного політика.



