Олеся Бацман ошеломила заявлением: Мадяр может занять место Орбана
НОВОСТИ

Олеся Бацман ошеломила заявлением: Мадяр может занять место Орбана

Бацман призвала не спешить с критикой венгерского оппозиционера Мадяра из-за заявлений об Украине. По словам журналистки, политик может делать жесткие заявления из-за предвыборной ситуации в Венгрии

7 марта 2026, 17:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналистка и главная редактор издания "Гордон" Олеся Бацман призвала не спешить с критикой лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра из-за его резких заявлений по Украине.

Олеся Бацман ошеломила заявлением: Мадяр может занять место Орбана

Бацман про Мадяра

По ее словам, следует учитывать политический контекст, в котором находится венгерский политик. Бацман отметила, что поддержка Украины, в частности финансовая и военная помощь, пока непопулярна среди значительной части венгерского общества.

Именно поэтому Мадяр, планирующий победить на выборах в середине апреля, может пытаться не терять поддержку избирателей.

Журналистка также обратила внимание, что по данным социологических опросов, партия Мадяра опережает действующего премьер-министра Виктора Орбана, который находится у власти уже 16 лет.

В то же время Бацман напомнила, что Мадяр раньше называл российского президента Владимира Путина агрессором и заявлял о праве Украины на самооборону.

Кроме того, после российских обстрелов детской больницы "Охматдет" венгерский оппозиционер посетил Киев и Бучу с гуманитарной помощью.

Вместе с тем Мадяр, как и действующее правительство Венгрии, выступает против предоставления Будапештом военной помощи Украине.

По мнению журналистки, оценивать политика следует не по предвыборным заявлениям, а по его реальным действиям в случае возможного прихода к власти.

Бацман также предположила, что накануне выборов команда Орбана может использовать разные провокации или компромат против оппозиционного политика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на дорогах, ведущих к прифронтовым территориям на Донбассе, начали ремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".



Источник: https://t.me/batsmanalesia/10811
