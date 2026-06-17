Окупанти заявили про знищення останньої переправи через Сіверський Донець тритонною авіабомбою

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило нові деталі удару по логістичній інфраструктурі на Донеччині. За уточненими даними загарбників, об'єктом атаки став інженерний мостовий перехід через річку Сіверський Донець, розташований поблизу населеного пункту Маяки на Лиманському напрямку (росіяни продовжують використовувати стару назву Красний Лиман). Спочатку споруду вистежила ворожа безпілотна розвідка, після чого для її ліквідації підняли авіацію.

Скриншот з відео

У російському відомстві стверджують, що операцію здійснив фронтовий бомбардувальник, який використав надпотужне озброєння.

Фото: Скриншот з відео Міноборони РФ/ТАСС

"Об'єкт виявили оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів, — зазначають у Міністерстві оборони РФ, описуючи хронологію атаки. — Після цього екіпаж винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил Росії знищив виявлену переправу прямим попаданням надважкої авіабомби ФАБ-3000".

Окупанти наголошують, що цей маршрут мав стратегічне значення для забезпечення життєдіяльності українського угруповання в цьому секторі фронту. Через нього здійснювався безперервний потік вантажів військового та тилового призначення. Кадри фіксації результатів удару вже розповсюдили пропагандистські медіа та агенція ТАСС.

"Це інженерне спорудження активно експлуатувалося ворогом для транспортування пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та бойових припасів, — звітують у російському військовому командуванні. — Окрім логістики провіанту та БК, міст слугував для регулярного проведення ротацій особового складу українських підрозділів".

У Міноборони РФ самовпевнено резюмували, що внаслідок цього вильоту логістичну артерію нібито ліквідовано остаточно і без будь-якої можливості для подальшого відновлення чи інженерного ремонту силами ЗСУ. Генеральний штаб України та офіційні представники Сил оборони наразі не коментували заяви ворожої сторони щодо ситуації біля селища Маяки та втрати цієї переправи.

Фото: Скриншот мапи бойових дій DeepState

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські військові блогери змушені визнати, що регулярні удари окупаційних військ по українських автозаправних станціях не приносять бажаного стратегічного ефекту.



