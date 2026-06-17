Оккупанты заявили об уничтожении последней переправы через Северский Донец трехтонной авиабомбой

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало новые детали удара по логистической инфраструктуре в Донецкой области. По уточненным данным захватчиков, объектом атаки стал инженерный мостовой переход через реку Северский Донец, расположенный вблизи населенного пункта Маяки на Лиманском направлении (россияне продолжают использовать старое название Красный Лиман). Сначала сооружение выследила вражеская беспилотная разведка, после чего для ее ликвидации подняли авиацию.

Скриншот из видео

В российском ведомстве утверждают, что операцию совершил фронтовой бомбардировщик, использовавший сверхмощное вооружение.

Фото: Скриншот с видео Минобороны РФ/ТАСС

"Объект обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов, – отмечают в Министерстве обороны РФ, описывая хронологию атаки. — После этого экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил обнаруженную переправу прямым попаданием сверхтяжелой авиабомбы ФАБ-3000".

Оккупанты отмечают, что этот маршрут имел стратегическое значение для обеспечения жизнедеятельности украинской группировки в этом секторе фронта. Через него осуществлялся непрерывный поток грузов военного и тылового назначения. Кадры фиксации результатов удара уже распространили пропагандистские медиа и агентство ТАСС.

"Это инженерное сооружение активно эксплуатировалось врагом для транспортировки горюче-смазочных материалов, продуктов питания и боевых припасов, — отчитываются в российском военном командовании. — Кроме логистики провианта и БК, мост служил регулярному проведению ротаций личного состава украинских подразделений".

В Минобороны РФ самоуверенно резюмировали, что в результате этого вылета логистическая артерия якобы ликвидирована окончательно и без какой-либо возможности для последующего восстановления или инженерного ремонта силами ВСУ. Генеральный штаб Украины и официальные представители Сил обороны пока не комментировали заявления вражеской стороны по ситуации у поселка Маяки и потере этой переправы.

Фото: Скриншот карты боевых действий DeepState

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военные блогеры вынуждены признать, что регулярные удары оккупационных войск по украинским автозаправочным станциям не приносят желаемого стратегического эффекта.



