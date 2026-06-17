«Ми їм заправки, вони нам — НПЗ»: у Z-пабліках сміються з дій російської армії

Російські військові блогери змушені визнати, що регулярні удари окупаційних військ по українських автозаправних станціях не приносять бажаного стратегічного ефекту. Попри постійні звіти про "знищення інфраструктури", реальність виглядає зовсім інакше, адже Україна миттєво адаптується до нових умов, а у відповідь Росія отримує болючі удари по власних нафтопереробних заводах.

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У профільному Z-каналі Fighterbomber відверто іронізують над діями власного командування, констатуючи очевидну неефективність обраної стратегії.

"Тут справа ось у чому: ми їм нищимо заправки, а вони у відповідь виводять з ладу наші НПЗ, — скаржиться автор ресурсу, аналізуючи результати обмінів ударами. — При цьому цивільна АЗС фактично жодним чином не впливає на забезпечення танків, зенітно-ракетних комплексів чи іншої важкої бронетехніки".

Окупанти зазначають, що мобільність українських підрозділів нівелює будь-які спроби заблокувати постачання пального. Для заправки військових машин не потрібні стаціонарні комплекси — весь процес легко переноситься у будь-яку точку на карті, що робить російські ракетні нальоти на цивільні об'єкти звичайним марнотратством.

"Організувати роздачу пального можна на будь-якій ділянці траси, підігнавши туди звичайний бензовоз, — зазначає російський пропагандист. — Якщо ж є страх втратити машину, пальне просто розливають у бочки, єврокуби чи навіть пластикові пляшки. Так, це створює певні незручності, але армія та цивільні спокійно продовжують жити далі".

Аналітики ворога приходять до невтішного для себе висновку: створити реальну кризу в Україні нинішніми методами неможливо. Російська армія не контролює логістичні маршрути, якими пальне доставляється із Заходу.

"Звісно, пальне — це кров для існування будь-якої держави та ведення війни, — резюмує Fighterbomber, розписуючись у безсиллі заблокувати постачання. — Але щоб реально позбавити супротивника ресурсів, довелося б атакувати всі країни, які допомагають Україні, як це робить Іран. Перекрити логістичні шляхи ми наразі просто не здатні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські Сили оборони завдали точного та болючого удару по паливній інфраструктурі ворога у самому серці Росії. Метою далекобійної атаки став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня — критично важливе підприємство, яке щорічно переробляє 11 мільйонів тонн нафти та забезпечує близько 70% потреб Московського регіону в авіагасі та бензині.