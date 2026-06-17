«Ми їм заправки, вони нам — НПЗ»: у Z-пабліках сміються з дій російської армії

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російські військові блогери змушені визнати, що регулярні удари окупаційних військ по українських автозаправних станціях не приносять бажаного стратегічного ефекту. Попри постійні звіти про "знищення інфраструктури", реальність виглядає зовсім інакше, адже Україна миттєво адаптується до нових умов, а у відповідь Росія отримує болючі удари по власних нафтопереробних заводах.
Ілюстративне фото
У профільному Z-каналі Fighterbomber відверто іронізують над діями власного командування, констатуючи очевидну неефективність обраної стратегії.
Окупанти зазначають, що мобільність українських підрозділів нівелює будь-які спроби заблокувати постачання пального. Для заправки військових машин не потрібні стаціонарні комплекси — весь процес легко переноситься у будь-яку точку на карті, що робить російські ракетні нальоти на цивільні об'єкти звичайним марнотратством.
Аналітики ворога приходять до невтішного для себе висновку: створити реальну кризу в Україні нинішніми методами неможливо. Російська армія не контролює логістичні маршрути, якими пальне доставляється із Заходу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські Сили оборони завдали точного та болючого удару по паливній інфраструктурі ворога у самому серці Росії. Метою далекобійної атаки став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня — критично важливе підприємство, яке щорічно переробляє 11 мільйонів тонн нафти та забезпечує близько 70% потреб Московського регіону в авіагасі та бензині.