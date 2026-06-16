Відповідь Росії на удари: Зеленський заявив про вибухи у Москві та на околицях

Українські Сили оборони завдали точного та болючого удару по паливній інфраструктурі ворога у самому серці Росії. Метою далекобійної атаки став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня — критично важливе підприємство, яке щорічно переробляє 11 мільйонів тонн нафти та забезпечує близько 70% потреб Московського регіону в авіагасі та бензині.

Фото, створене штучним інтелектом

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні", — офіційно підтвердив успіх операції Президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що об'єкт було уражено на відстані пів тисячі кілометрів, та висловив глибоку вдячність бійцям СБУ, СБС, ССО, ГУР та ракетних військ за високу результативність.

Мер російської столиці Сергій Собянін змушений був визнати, що один із безпілотників влучив у територію МНПЗ, спричинивши руйнування. Попри його заяви про нібито 60 знищених дронів над областю, російське МНС оголосило про локалізацію великої пожежі лише згодом, а силовикам довелося повністю перекрити рух транспорту довкола палаючого заводу.

Глава української держави переконаний, що знищення таких гігантів паливного ринку — це єдиний дієвий спосіб змусити Кремль зупинити агресію.

"Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу", — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що створення потужної далекобійної зброї є однією з головних складових для реалізації цього плану.

Президент резюмував, що ураження промислових об'єктів у Підмосков'ї є цілком законною реакцією на щоденний терор українських міст окупантами.

"Це справедлива відповідь на російські удари, — акцентував український лідер, закликаючи світ зупинити агресора. — І відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати".

Своє звернення очільник країни завершив традиційним патріотичним гаслом "Слава Україні!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора глава держави Володимир Зеленський заінтригував суспільство своєю реакцією на дії керівника Кремля. Під час спілкування з пресою журналістка поцікавилася у Президента, яке саме звернення чи слова він адресував би російському диктатору на тлі масованого удару по країні.