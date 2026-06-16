Відповідь Росії на удари: Зеленський заявив про вибухи у Москві та на околицях

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Недилько Ксения
Українські Сили оборони завдали точного та болючого удару по паливній інфраструктурі ворога у самому серці Росії. Метою далекобійної атаки став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня — критично важливе підприємство, яке щорічно переробляє 11 мільйонів тонн нафти та забезпечує близько 70% потреб Московського регіону в авіагасі та бензині.
Фото, створене штучним інтелектом
Мер російської столиці Сергій Собянін змушений був визнати, що один із безпілотників влучив у територію МНПЗ, спричинивши руйнування. Попри його заяви про нібито 60 знищених дронів над областю, російське МНС оголосило про локалізацію великої пожежі лише згодом, а силовикам довелося повністю перекрити рух транспорту довкола палаючого заводу.
Глава української держави переконаний, що знищення таких гігантів паливного ринку — це єдиний дієвий спосіб змусити Кремль зупинити агресію.
Президент резюмував, що ураження промислових об'єктів у Підмосков'ї є цілком законною реакцією на щоденний терор українських міст окупантами.
Своє звернення очільник країни завершив традиційним патріотичним гаслом "Слава Україні!".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора глава держави Володимир Зеленський заінтригував суспільство своєю реакцією на дії керівника Кремля. Під час спілкування з пресою журналістка поцікавилася у Президента, яке саме звернення чи слова він адресував би російському диктатору на тлі масованого удару по країні.