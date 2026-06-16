Ответ России на удары: Зеленский заявил о взрывах в Москве и в окрестностях

Украинские Силы обороны нанесли точный и болезненный удар по топливной инфраструктуре врага в самом сердце России. Целью дальнобойной атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня — критически важное предприятие, ежегодно перерабатывающее 11 миллионов тонн нефти и обеспечивающее около 70% потребностей Московского региона в авиакеросине и бензине.

Фото, созданное искусственным интеллектом

"Украинскую дальнобойность на этот раз почувствовали в Московском регионе", — официально подтвердил успех операции Президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что объект был поражен на расстоянии полтысячи километров, и выразил глубокую признательность бойцам СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетным войскам за высокую результативность.

Мэр российской столицы Сергей Собянин вынужден был признать, что один из беспилотников попал в территорию МНПЗ, повлекший за собой разрушение. Несмотря на его заявления о якобы 60 уничтоженных дронах над областью, российское МЧС объявило о локализации крупного пожара лишь впоследствии, а силовикам пришлось полностью перекрыть движение транспорта вокруг горящего завода.

Глава украинского государства убежден, что уничтожение таких гигантов топливного рынка — единственный действенный способ заставить Кремль остановить агрессию.

"Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что создание мощного дальнобойного оружия является одной из главных составляющих для реализации этого плана.

Президент резюмировал, что поражение промышленных объектов в Подмосковье вполне законной реакцией на ежедневный террор украинских городов оккупантами.

"Это справедливый ответ на российские удары, — подчеркнул украинский лидер, призывая мир остановить агрессора. — И ответ за затяжку войны, которую нужно завершать".

Свое обращение глава государства завершил традиционным патриотическим лозунгом "Слава Украине!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера глава государства Владимир Зеленский заинтриговал общество своей реакцией на действия руководителя Кремля. Во время общения с прессой журналистка поинтересовалась у Президента, какое именно обращение или слова он адресовал бы российскому диктатору на фоне массированного удара по стране.