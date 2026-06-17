Российские военные блогеры вынуждены признать, что регулярные удары оккупационных войск по украинским автозаправочным станциям не приносят желаемого стратегического эффекта. Несмотря на постоянные отчеты о "уничтожении инфраструктуры", реальность выглядит совсем иначе, ведь Украина мгновенно адаптируется к новым условиям, а в ответ Россия получает болезненные удары по собственным нефтеперерабатывающим заводам.

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В профильном Z-канале Fighterbomber откровенно иронизируют над действиями собственного командования, констатируя очевидную неэффективность избранной стратегии.

"Тут дело вот в чем: мы им уничтожаем заправки, а они в ответ выводят из строя наши НПЗ, — жалуется автор ресурса, анализируя результаты обменов ударами. — При этом гражданская АЗС фактически никак не влияет на обеспечение танков, зенитно-ракетных комплексов или другой тяжелой бронетехники".

Оккупанты отмечают, что мобильность украинских подразделений нивелирует любые попытки заблокировать поставки топлива. Для заправки военных машин не требуются стационарные комплексы — весь процесс легко переносится в любую точку на карте, что совершает российские ракетные налеты на гражданские объекты обычным расточительством.

"Организовать раздачу топлива можно на любом участке трассы, подогнав туда обычный бензовоз, – отмечает российский пропагандист. — Если есть страх потерять машину, топливо просто разливают в бочки, еврокубы или даже пластиковые бутылки. Да, это создает определенные неудобства, но армия и гражданские спокойно продолжают жить дальше".

Аналитики врага приходят к нелестному для себя выводу: создать реальный кризис в Украине нынешними методами невозможно. Российская армия не контролирует логистические маршруты, по которым топливо доставляется с Запада.

"Конечно, топливо – это кровь для существования любого государства и ведения войны, – резюмирует Fighterbomber, расписываясь в бессилии заблокировать поставки. — Но чтобы реально лишить противника ресурсов, пришлось атаковать все страны, которые помогают Украине, как это делает Иран. Перекрыть логистические пути мы просто не способны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странские Силы обороны нанесли точный и болезненный удар по топливной инфраструктуре врага в самом сердце России. Целью дальнобойной атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня — критически важное предприятие, ежегодно перерабатывающее 11 миллионов тонн нефти и обеспечивающее около 70% потребностей Московского региона в авиакеросине и бензине.