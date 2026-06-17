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Недилько Ксения
Российские военные блогеры вынуждены признать, что регулярные удары оккупационных войск по украинским автозаправочным станциям не приносят желаемого стратегического эффекта. Несмотря на постоянные отчеты о "уничтожении инфраструктуры", реальность выглядит совсем иначе, ведь Украина мгновенно адаптируется к новым условиям, а в ответ Россия получает болезненные удары по собственным нефтеперерабатывающим заводам.
Иллюстративное фото
В профильном Z-канале Fighterbomber откровенно иронизируют над действиями собственного командования, констатируя очевидную неэффективность избранной стратегии.
Оккупанты отмечают, что мобильность украинских подразделений нивелирует любые попытки заблокировать поставки топлива. Для заправки военных машин не требуются стационарные комплексы — весь процесс легко переносится в любую точку на карте, что совершает российские ракетные налеты на гражданские объекты обычным расточительством.
Аналитики врага приходят к нелестному для себя выводу: создать реальный кризис в Украине нынешними методами невозможно. Российская армия не контролирует логистические маршруты, по которым топливо доставляется с Запада.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странские Силы обороны нанесли точный и болезненный удар по топливной инфраструктуре врага в самом сердце России. Целью дальнобойной атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня — критически важное предприятие, ежегодно перерабатывающее 11 миллионов тонн нефти и обеспечивающее около 70% потребностей Московского региона в авиакеросине и бензине.