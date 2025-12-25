У Чернігові сьогодні вдень стався удар по житловому багатоповерховому будинку. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Окупанти завдали смертельного удару по Чернігову: що відомо

"Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється. Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури", – написав він та опублікував відео наслідків удару по багатоповерхівці.

Пізніше очільник МВА повідомив, що загинуло дві людини, три людини поранено, серед них одна дитина. Трохи з часом він виправив інформацію та повідомив, що загинула одна людина.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що учора окупанти також завдали ударів "шахедами" по Чернігову. Також було влучання у будинок та об’єкт критичної інфраструктури, через що десятки тисяч родин залишилися без світла.