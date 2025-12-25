logo_ukra

BTC/USD

87460

ETH/USD

2923.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти завдали смертельного удару по Чернігову: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти завдали смертельного удару по Чернігову: що відомо

Російська армія у Різдво завдала удару по житловому будинку в Чернігові

25 грудня 2025, 13:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Чернігові сьогодні вдень стався удар по житловому багатоповерховому будинку. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Окупанти завдали смертельного удару по Чернігову: що відомо

Окупанти завдали смертельного удару по Чернігову: що відомо

"Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється. Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури", – написав він та опублікував відео наслідків удару по багатоповерхівці.

Пізніше очільник МВА повідомив, що загинуло дві людини, три людини поранено, серед них одна дитина. Трохи з часом він виправив інформацію та повідомив, що загинула одна людина.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що учора окупанти також завдали ударів "шахедами" по Чернігову. Також було влучання у будинок та об’єкт критичної інфраструктури, через що десятки тисяч родин залишилися без світла.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини