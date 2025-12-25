В Чернигове сегодня днем произошел удар по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Оккупанты нанесли смертельный удар по Чернигову: что известно

"Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется. Также враг атаковал объект критической инфраструктуры", – написал он и опубликовал видео последствий удара по многоэтажке.

Позже глава ГВА сообщил, что погибли два человека, три человека ранены, среди них один ребенок. Спустя некоторое время он исправил информацию и сообщил, что погиб один человек.

Информация обновляется.

Напомним , что вчера оккупанты также нанесли удары "шахедами" по Чернигову. Также было попадание в дом и объект критической инфраструктуры, из-за чего десятки тысяч семей остались без света.