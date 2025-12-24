logo_ukra

Удар по Чернігову: «Шахед» влучив у житлову багатоповерхівку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по Чернігову: «Шахед» влучив у житлову багатоповерхівку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Окупанти б’ють по Україні у Святвечір: є влучання у житловий будинок

24 грудня 2025, 16:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська армія декілька днів поспіль атакує Чернігів та область. Сьогодні вдень окупанти атакували обласний центр ударними БПЛА. Сталося влучання "шахеду" у багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Удар по Чернігову: «Шахед» влучив у житлову багатоповерхівку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За його словами, виникла пожежа в одній з квартир.

До цього було зафіксовано падіння БпЛА в межах міста на територію одного з підприємств. Внаслідок падіння пошкоджені автомобілі. Жертв серед людей немає, повідомляв Брижинський.

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, через обстріли області є влучання у регіоні. Зокрема, у Чернігові через атаку на енергообʼєкт світло зникло в десятків тисяч абонентів.

Дмитро Брижинський о 16:42: "Уточнена інформація: Станом на зараз пожежу ліквідовано.

Постраждалих серед людей немає. На місці події працюють екстрені служби".

Інформація оновлюється. 



