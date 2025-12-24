logo

BTC/USD

86910

ETH/USD

2911.58

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты бьют по Украине в Святвечер: есть попадания в жилой дом

24 декабря 2025, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская армия несколько дней атакует Чернигов и область. Сегодня днем оккупанты атаковали областной центр ударными БПЛА. Произошло попадание "шахеда" в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По его словам, возник пожар в одной из квартир.

Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2

До этого было зафиксировано падение БпЛА внутри города на территорию одного из предприятий. В результате падения повреждены автомобили. Жертв среди людей нет, сообщал Брижинский.

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, из-за обстрелов области есть попадания в регионе. В частности, в Чернигове из-за атаки на энергообъект свет исчез у десятков тысяч абонентов.

Дмитрий Брижинский в 16:42: "Уточненная информация: По состоянию на данный момент пожар ликвидирован.

Пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают экстренные службы".

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости