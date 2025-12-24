Российская армия несколько дней атакует Чернигов и область. Сегодня днем оккупанты атаковали областной центр ударными БПЛА. Произошло попадание "шахеда" в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Удар по Чернигову: «Шахед» попал в жилую многоэтажку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По его словам, возник пожар в одной из квартир.

До этого было зафиксировано падение БпЛА внутри города на территорию одного из предприятий. В результате падения повреждены автомобили. Жертв среди людей нет, сообщал Брижинский.

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, из-за обстрелов области есть попадания в регионе. В частности, в Чернигове из-за атаки на энергообъект свет исчез у десятков тысяч абонентов.

Дмитрий Брижинский в 16:42: "Уточненная информация: По состоянию на данный момент пожар ликвидирован.

Пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают экстренные службы".

Информация обновляется.