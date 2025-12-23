logo_ukra

BTC/USD

87372

ETH/USD

2924.95

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти завдали масованої атаки по Україні: що застосували вперше
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти завдали масованої атаки по Україні: що застосували вперше

Монітори повідомили, як відбувалася сьогоднішня атака по Україні

23 грудня 2025, 17:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

До сьогоднішньої масованої атаки по Україні було залучено одразу чотири авіабази з різних частин РФ. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking.

Окупанти завдали масованої атаки по Україні: що застосували вперше

Окупанти здійснили масовану атаку по Україні: що застосували вперше

Вильоти 11 бортів Ту-95МС та Ту-160 відбувалися із двох авіабаз на Далекому Сході "Українка" та "Біла", на Півночі – "Оленья" та Заході – "Енгельс-2".

"Це вперше було залучено таку кількість авіабаз для пусків крилатих ракет.

Зарядка крилатими ракетами 3 бортів Ту-95МС та 1 Ту-160 відбувалася лише за декілька годин до бойового вильоту на "Енгельс-2".

Ймовірно, це робиться з метою ускладення фіксації бортів.

Після пусків крилатих ракет було здійснено посадку декількох бортів на АБ "Енгельс-2" для зарядки КР", – зазначають монітори.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ьогодні з ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та "шахедами", застосувавши сотні повітряних цілей, у наслідок чого були влучання в житлові будинки, є поранені та загиблі, у тому числі 4-річна дитина на Житомирщині. Атаковано енергетичну систему, по областях введено аварійні відключення світла. Десятки тисяч людей узимку залишилися без електроенергії, води, опалення.

У Міноборони Росії прокоментували цей удар, як завжди наголосивши, що це була "відповідь" на атаки України по російських містах.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та повітряного базування, у тому числі аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" та безпілотними літальними апаратами дальньої дії на підприємствах військово-промислового комплексу України та об'єктах енергетики, що забезпечують їх роботу. Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", – пишуть у ворожому міністерстві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини