Окупанти завдали масованої атаки по Україні: що застосували вперше

До сьогоднішньої масованої атаки по Україні було залучено одразу чотири авіабази з різних частин РФ. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking.

Окупанти здійснили масовану атаку по Україні: що застосували вперше

Вильоти 11 бортів Ту-95МС та Ту-160 відбувалися із двох авіабаз на Далекому Сході "Українка" та "Біла", на Півночі – "Оленья" та Заході – "Енгельс-2".

"Це вперше було залучено таку кількість авіабаз для пусків крилатих ракет.

Зарядка крилатими ракетами 3-х бортів Ту-95МС та 1 Ту-160 відбувалася лише за декілька годин до бойового вильоту на "Енгельс-2".

Ймовірно, це робиться з метою ускладення фіксації бортів.

Після пусків крилатих ракет було здійснено посадку декількох бортів на АБ "Енгельс-2" для зарядки КР", – зазначають монітори.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ьогодні з ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та "шахедами", застосувавши сотні повітряних цілей, у наслідок чого були влучання в житлові будинки, є поранені та загиблі, у тому числі 4-річна дитина на Житомирщині. Атаковано енергетичну систему, по областях введено аварійні відключення світла. Десятки тисяч людей узимку залишилися без електроенергії, води, опалення.

У Міноборони Росії прокоментували цей удар, як завжди наголосивши, що це була "відповідь" на атаки України по російських містах.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та повітряного базування, у тому числі аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" та безпілотними літальними апаратами дальньої дії на підприємствах військово-промислового комплексу України та об'єктах енергетики, що забезпечують їх роботу. Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", – пишуть у ворожому міністерстві.