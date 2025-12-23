Оккупанты нанесли массированную атаку по Украине: что применили впервые

К сегодняшней массированной атаке по Украине были привлечены сразу четыре авиабазы из разных частей РФ. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Оккупанты совершили массированную атаку по Украине: что применили впервые

Вылеты 11 бортов Ту-95МС и Ту-160 происходили из двух авиабаз на Дальнем Востоке "Украинка" и "Белая", на Севере – "Оленья" и на Западе – "Энгельс-2".

"Это впервые было привлечено такое количество авиабаз для пусков крылатых ракет .

Зарядка крылатыми ракетами 3 -х бортов Ту-95МС и 1 Ту-160 происходила всего за несколько часов до боевого вылета на Энгельс-2.

По всей вероятности, это делается с целью усложнения фиксации бортов.

После пусков крылатых ракет была произведена посадка нескольких бортов на АБ "Энгельс-2" для зарядки КР", – отмечают мониторы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с ночи Россия массированно атаковала Украину ракетами и "шахедами", применив сотни воздушных целей, в результате чего были попадания в жилые дома, ранены и погибли, в том числе 4-летний ребенок в Житомирской области. Атакована энергетическая система, по областям введены аварийные отключения света. Десятки тысяч людей зимой остались без электроэнергии, воды, отопления.

В Минобороны России прокомментировали этот удар, как всегда отметив, что это был "ответ" на атаки Украины по российским городам.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробалистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия на предприятиях военно-промышленного комплекса и объектах энергетики, которые обеспечивают их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – пишут во вражеском министерстве.