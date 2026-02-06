Окупанти з ранку масовано атакують обласний центр: де пролунали потужні вибухи

Ранок 6 лютого в Україні розпочався під загрозою масштабної повітряної тривоги через активізацію ворожих авіаційних дій. За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, у небі з’явилися винищувачі МіГ, а також зафіксовано запуски ракет, зокрема швидкісних цілей, спрямованих на Кропивницький.

Фото: з відкритих джерел

О 08:55 по всій країні пролунали сирени, попередивши населення про небезпеку. Вже за кілька хвилин військові повідомили про швидкісну повітряну ціль, що рухалася в бік обласного центру. Близько 09:20 з’явилася інформація про нові запуски таких об’єктів, що підтверджує продовження атак.

Крім швидкісних цілей, у напрямку міста було спрямовано й інші ракети, які, за даними спостережних каналів, класифікують як крилаті. Додатково над Кропивницьким помічені безпілотні літальні апарати, що створює комплексну загрозу для інфраструктури та цивільного населення.

Ще до ранку, о 02:55, у районі міста було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Перші вибухи, пов’язані з атаками дронів, сталися близько 04:30 та періодично повторювалися протягом ранку. Після 09:00 Повітряні сили повідомили про наближення ракет до Кропивницького. Невдовзі місто зазнало серії ударів: вибухи лунали у різних районах, створюючи масовану загрозу для цивільних та об’єктів критичної інфраструктури.

Станом на 09:15 Кропивницький перебував під інтенсивним ракетним обстрілом, що підтверджують численні повідомлення мешканців та моніторингових ресурсів. Місцева влада закликає громадян залишатися у захищених приміщеннях та дотримуватися сигналів тривоги, поки триває робота протиповітряної оборони.

