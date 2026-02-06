Оккупанты с утра массированно атакуют областной центр: где прогремели мощные взрывы

Утро 6 февраля в Украине началось под угрозой масштабной воздушной тревоги из-за активизации вражеских авиационных действий. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, в небе появились истребители МиГ, а также зафиксированы запуски ракет, включая скоростные цели, направленные на Кропивницкий.

Фото: из открытых источников

В 08:55 по всей стране раздались сирены, предупредив население об опасности. Уже через несколько минут военные сообщили о скоростной воздушной цели, двигавшейся в сторону областного центра. Около 09:20 появилась информация о новых запусках таких объектов, что подтверждает продолжение атак.

Кроме скоростных целей, в направлении города были направлены и другие ракеты, которые, по данным наблюдательных каналов, классифицируют как крылатые. Дополнительно над Кропивницким подмечены беспилотные летательные аппараты, что создает комплексную угрозу инфраструктуре и гражданскому населению.

Еще до утра, в 02:55, в районе города была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Первые взрывы, связанные с атаками дронов, произошли около 04:30 и периодически повторялись в течение утра. После 09:00 Воздушные силы сообщили о приближении ракет к Кропивницкому. Вскоре город получил серию ударов: взрывы раздавались в разных районах, создавая массированную угрозу для гражданских и объектов критической инфраструктуры.

По состоянию на 09:15, Кропивницкий находился под интенсивным ракетным обстрелом, подтверждающим многочисленные сообщения жителей и мониторинговых ресурсов. Местные власти призывают граждан оставаться в защищенных помещениях и соблюдать сигналы тревоги, пока продолжается работа противовоздушной обороны.

Как уже писали "Комментарии", во время очередного судебного заседания с участием бизнесмена Игоря Коломойского возник острый спор из-за запрета на прямую трансляцию процесса. Видеозапись инцидента обнародовало издание stopcor_org.