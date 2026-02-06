Коломойський під час судового засідання влаштував страшний скандал: деталі

Під час чергового судового засідання за участю бізнесмена Ігоря Коломойського виникла гостра суперечка через заборону на пряму трансляцію процесу. Відеозапис інциденту оприлюднило видання stopcor_org.

Фото: з відкритих джерел

Коломойський різко висловився на адресу судді, заявивши, що вона, ймовірно, діє за вказівками сторонніх осіб.

"Кому ви звітуєте? Чому заборонили трансляцію? Хто віддав таку команду?" – обурювався олігарх.

Суддя пояснила, що заборона пов’язана з тим, що частина матеріалів справи містить інформацію, охоронювану законом і не підлягає публічному показу.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський перебуває під арештом у СІЗО у зв’язку із підозрами у фінансових злочинах. Серед них – виведення коштів із ПриватБанку. У вересні 2023 року олігарху було повідомлено підозру за кількома статтями, включно з відмиванням майна та шахрайством. За даними слідства, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень, виводячи їх за кордон через контрольовані банківські структури. Згодом йому вручено ще одну підозру.

Того ж року суд залишив Коломойського під арештом із альтернативою внесення застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн, яку пізніше було зменшено. Раніше олігарх не зміг прибути на суд через нібито поломку транспортного засобу. Він заявляв, що 8 та 9 грудня планує озвучити інформацію про нібито корупційні схеми президента Володимира Зеленського та його оточення, а також поділитися власним баченням справи бізнесмена Тимура Міндіча. Наразі засідання перенесено на 11 грудня.

Крім того, нещодавно захист Коломойського подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі проти АТ КБ "ПриватБанк" щодо відшкодування збитків. За словами адвоката Олександра Лисака, суд прийняв апеляцію до розгляду та призупинив виконання рішення першої інстанції.

