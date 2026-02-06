logo

Коломойский во время судебного заседания устроил страшный скандал: детали

Коломойский резко обвинил судью в действиях по чужим указаниям

6 февраля 2026, 09:10
Автор:
Клименко Елена

Во время очередного судебного заседания с участием бизнесмена Игоря Коломойского возник острый спор из-за запрета на прямую трансляцию процесса. Видеозапись инцидента обнародовало издание stopcor_org.

Коломойский во время судебного заседания устроил страшный скандал: детали

Фото: из открытых источников

Коломойский резко высказался по адресу судьи, заявив, что она, вероятно, действует по указаниям посторонних лиц.

"Кому вы отчитываетесь? Почему запретили трансляцию? Кто отдал такую команду? – возмущался олигарх.

Судья пояснила, что запрет связан с тем, что часть материалов дела содержит информацию, охраняемую законом и не подлежащую публичному показу.

Напомним, Игорь Коломойский находится под арестом в СИЗО в связи с подозрениями в финансовых преступлениях. Среди них – вывод средств из ПриватБанка. В сентябре 2023 года олигарху было доложено подозрение по нескольким статьям, включая отмывание имущества и мошенничество. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выводя их за границу через контролируемые банковские структуры. Впоследствии ему вручено еще одно подозрение.

В том же году суд оставил Коломойского под арестом с альтернативой внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. грн, которая позже была уменьшена. Ранее олигарх не смог прибыть на суд из-за якобы поломки транспортного средства. Он заявлял, что 8 и 9 декабря планирует озвучить информацию о якобы коррупционных схемах президента Владимира Зеленского и его окружения, а также поделиться собственным видением дела бизнесмена Тимура Миндича. Заседание перенесено на 11 декабря.

Кроме того, недавно защита Коломойского подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу против АО КБ "ПриватБанк" по возмещению ущерба. По словам адвоката Александра Лысака, суд принял апелляцию к рассмотрению и приостановил исполнение решения первой инстанции.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные подразделения активизировали попытки продвижения в направлении города Барвенково в Харьковской области, который враг рассматривает как ключевую точку для дальнейших наступательных действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.



