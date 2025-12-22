Окупанти винесли війну в космос: ГУР розкрило нову загрозу з повітря

Що саме змінилося у "Молния-2Р"



Війна супутників

За даними української розвідки, модернізована версія БПЛА отримала повноцінну цифрову архітектуру, нетипову для дронів такого класу:

• Мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5 — використовується для обробки даних і керування системами;

• Китайський Mini PC F8 (бренд Raskat) із встановленою Windows 11 — ймовірно, для інтеграції ПЗ розвідки та обробки відео;

• Додаткова камера SIYI ZR10:

10-кратний оптичний зум;



трьохосьова стабілізація;



можливість ведення детальної повітряної розвідки на значній відстані;



Супутниковий термінал Starlink — для передачі:

відео в реальному часі,



телеметрії,



команд управління поза межами прямої радіовидимості.

Таким чином, дрон перестає бути "одноразовим ударним засобом" і перетворюється на відносно автономну платформу спостереження.

Для чого росіянам Starlink у повітрі



Використання супутникового зв’язку дає окупантам кілька критично важливих можливостей:

• управління дроном на значно більших відстанях, ніж дозволяє радіоканал;

• стійкість до радіоелектронної боротьби на тактичному рівні;

• передача розвідувальної інформації без прив’язки до наземних ретрансляторів;

• використання БПЛА як повітряного вузла розвідки для коригування артилерії та ударів іншими дронами.

Фактично йдеться про спробу компенсувати втрати у традиційній авіаційній розвідці та обмеження в роботі наземних БПЛА.



Що таке "Молния-2"



Раніше росіяни застосовували дрони "Молния-2" у конфігурації:

• з двома двигунами;

• збільшеною дальністю польоту;

• посиленою бойовою частиною — переважно як баражуючий боєприпас.

Нова версія "Молния-2Р" фактично змінює концепцію платформи — від ударного дрона до розвідувально-командного БПЛА, який може працювати довше та складніше.



Ключова проблема



Використання Starlink російською армією вкотре демонструє:

• адаптивність окупантів до умов війни;

• готовність використовувати цивільні глобальні сервіси у військових цілях;

• складність повного контролю за кінцевим використанням супутникових технологій.

Для України це означає необхідність постійного вдосконалення засобів РЕБ, пошуку рішень проти супутникових каналів управління та розвідки, а також швидкої ідентифікації таких БПЛА в повітрі.



Висновок



Модернізація "Молния-2Р" зі Starlink — це не технологічний прорив, а збірна конструкція з цивільних компонентів, яка, однак, створює реальну тактичну загрозу. Росія продовжує будувати "гібридні" системи війни, поєднуючи масовість, дешеві комплектуючі та глобальну інфраструктуру.



Саме тому війна дронів поступово переходить із рівня "FPV проти FPV" у рівень повітряних мереж, де ключову роль відіграє зв’язок і обробка даних.



