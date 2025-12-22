Оккупанты вынесли войну в космос: ГУР раскрыло новую угрозу с воздуха

Что именно изменилось в "Молния-2Р"



Война спутников

По данным украинской разведки, модернизированная версия БПЛА получила полноценную цифровую архитектуру, нетипичную для дронов такого класса:

• Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 – используется для обработки данных и управления системами;

• Китайский Mini PC F8 (бренд Raskat) с установленной Windows 11 – вероятно, для интеграции ПО разведки и обработки видео;

• Дополнительная камера SIYI ZR10:

10-кратный оптический зум;



трехосная стабилизация;



возможность ведения детальной воздушной разведки на значительном расстоянии;



Спутниковый терминал Starlink – для передачи:

видео в реальном времени,



телеметрии,



команд управления вне прямой радиовидимости.

Таким образом, дрон перестает быть "одноразовым ударным средством" и превращается в относительно автономную платформу наблюдения.

Зачем россиянам Starlink в воздухе



Использование спутниковой связи дает кафирам несколько критически важных возможностей:

• управление дроном на значительно больших расстояниях, чем позволяет радиоканал;

• устойчивость к радиоэлектронной борьбе на тактическом уровне;

• передача разведывательной информации без привязки к наземным ретрансляторам;

• использование БПЛА в качестве воздушного узла разведки для коррекции артиллерии и ударов другими дронами.

Фактически речь идет о попытке компенсировать потери в традиционной авиационной разведке и ограничении в работе наземных БПЛА.



Что такое "Молния-2"



Ранее россияне применяли дроны "Молния-2" в конфигурации:

• с двумя двигателями;

• увеличенной дальностью полета;

• усиленной боевой частью – преимущественно как боражущий боеприпас.

Новая версия "Молния-2Р" фактически изменяет концепцию платформы — от ударного дрона до разведывательно командного БПЛА, который может работать дольше и сложнее.



Ключевая проблема



Использование Starlink российской армией в очередной раз демонстрирует:

• адаптивность окупантов к условиям войны;

• готовность использовать гражданские глобальные сервисы в военных целях;

• сложность полного контроля за конечным использованием спутниковых технологий.

Для Украины это означает необходимость постоянного усовершенствования средств РЭБ, поиска решений против спутниковых каналов управления и разведки, а также быстрой идентификации таких БПЛА в воздухе.



Вывод



Модернизация "Молния-2Р" из Starlink – это не технологический прорыв, а сборная конструкция из гражданских компонентов, которая, однако, создает реальную тактическую угрозу. Россия продолжает строить "гибридные" системы войны, объединяя массовость, дешевые комплектующие и глобальную инфраструктуру.



Именно поэтому война дронов постепенно переходит с уровня FPV против FPV в уровень воздушных сетей, где ключевую роль играет связь и обработка данных.



