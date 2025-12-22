logo

Оккупанты вынесли войну в космос: ГУР раскрыло новую угрозу с воздуха
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты вынесли войну в космос: ГУР раскрыло новую угрозу с воздуха

Российские оккупационные войска начали оснащать ударно-разведывательные беспилотники «Молния-2Р» спутниковой связью Starlink. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Фактически речь идет о попытке создать автономный воздушный разведывательный комплекс с глобальным каналом передачи данных

22 декабря 2025, 13:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Что именно изменилось в "Молния-2Р"

Война спутников

По данным украинской разведки, модернизированная версия БПЛА получила полноценную цифровую архитектуру, нетипичную для дронов такого класса:

• Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 – используется для обработки данных и управления системами;

• Китайский Mini PC F8 (бренд Raskat) с установленной Windows 11 – вероятно, для интеграции ПО разведки и обработки видео;

• Дополнительная камера SIYI ZR10:

    • 10-кратный оптический зум;
    • трехосная стабилизация;
    • возможность ведения детальной воздушной разведки на значительном расстоянии;
  • Спутниковый терминал Starlink – для передачи:
    • видео в реальном времени,
    • телеметрии,
    • команд управления вне прямой радиовидимости.

Таким образом, дрон перестает быть "одноразовым ударным средством" и превращается в относительно автономную платформу наблюдения.

Зачем россиянам Starlink в воздухе

Использование спутниковой связи дает кафирам несколько критически важных возможностей:

управление дроном на значительно больших расстояниях, чем позволяет радиоканал;

устойчивость к радиоэлектронной борьбе на тактическом уровне;

передача разведывательной информации без привязки к наземным ретрансляторам;

использование БПЛА в качестве воздушного узла разведки для коррекции артиллерии и ударов другими дронами.

Фактически речь идет о попытке компенсировать потери в традиционной авиационной разведке и ограничении в работе наземных БПЛА.

Что такое "Молния-2"

Ранее россияне применяли дроны "Молния-2" в конфигурации:

• с двумя двигателями;

• увеличенной дальностью полета;

• усиленной боевой частью – преимущественно как боражущий боеприпас.

Новая версия "Молния-2Р" фактически изменяет концепцию платформы — от ударного дрона до разведывательно командного БПЛА, который может работать дольше и сложнее.

Ключевая проблема

Использование Starlink российской армией в очередной раз демонстрирует:

• адаптивность окупантов к условиям войны;

• готовность использовать гражданские глобальные сервисы в военных целях;

• сложность полного контроля за конечным использованием спутниковых технологий.

Для Украины это означает необходимость постоянного усовершенствования средств РЭБ, поиска решений против спутниковых каналов управления и разведки, а также быстрой идентификации таких БПЛА в воздухе.

Вывод

Модернизация "Молния-2Р" из Starlink – это не технологический прорыв, а сборная конструкция из гражданских компонентов, которая, однако, создает реальную тактическую угрозу. Россия продолжает строить "гибридные" системы войны, объединяя массовость, дешевые комплектующие и глобальную инфраструктуру.

Именно поэтому война дронов постепенно переходит с уровня FPV против FPV в уровень воздушных сетей, где ключевую роль играет связь и обработка данных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в оккупированном Севастополе был застрелен один из основателей российской неонацистской бригады "Эспаньола" Станислав Орлов, известный под позывным "Испанец". Обстоятельства его смерти до сих пор остаются не вполне понятными, а российские источники распространяют взаимоисключающие версии события.





Источник: https://t.me/DIUkraine/7551
