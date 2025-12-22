Оккупанты вынесли войну в космос: ГУР раскрыло новую угрозу с воздуха

Рубрики
Что именно изменилось в "Молния-2Р"
Война спутников
По данным украинской разведки, модернизированная версия БПЛА получила полноценную цифровую архитектуру, нетипичную для дронов такого класса:
• Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 – используется для обработки данных и управления системами;
• Китайский Mini PC F8 (бренд Raskat) с установленной Windows 11 – вероятно, для интеграции ПО разведки и обработки видео;
• Дополнительная камера SIYI ZR10:
Таким образом, дрон перестает быть "одноразовым ударным средством" и превращается в относительно автономную платформу наблюдения.
Зачем россиянам Starlink в воздухе
Использование спутниковой связи дает кафирам несколько критически важных возможностей:
• управление дроном на значительно больших расстояниях, чем позволяет радиоканал;
• устойчивость к радиоэлектронной борьбе на тактическом уровне;
• передача разведывательной информации без привязки к наземным ретрансляторам;
• использование БПЛА в качестве воздушного узла разведки для коррекции артиллерии и ударов другими дронами.
Фактически речь идет о попытке компенсировать потери в традиционной авиационной разведке и ограничении в работе наземных БПЛА.
Что такое "Молния-2"
Ранее россияне применяли дроны "Молния-2" в конфигурации:
• с двумя двигателями;
• увеличенной дальностью полета;
• усиленной боевой частью – преимущественно как боражущий боеприпас.
Новая версия "Молния-2Р" фактически изменяет концепцию платформы — от ударного дрона до разведывательно командного БПЛА, который может работать дольше и сложнее.
Ключевая проблема
Использование Starlink российской армией в очередной раз демонстрирует:
• адаптивность окупантов к условиям войны;
• готовность использовать гражданские глобальные сервисы в военных целях;
• сложность полного контроля за конечным использованием спутниковых технологий.
Для Украины это означает необходимость постоянного усовершенствования средств РЭБ, поиска решений против спутниковых каналов управления и разведки, а также быстрой идентификации таких БПЛА в воздухе.
Вывод
Модернизация "Молния-2Р" из Starlink – это не технологический прорыв, а сборная конструкция из гражданских компонентов, которая, однако, создает реальную тактическую угрозу. Россия продолжает строить "гибридные" системы войны, объединяя массовость, дешевые комплектующие и глобальную инфраструктуру.
Именно поэтому война дронов постепенно переходит с уровня FPV против FPV в уровень воздушных сетей, где ключевую роль играет связь и обработка данных.
