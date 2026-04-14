logo_ukra

BTC/USD

74543

ETH/USD

2377.22

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Окупанти винесли вирок: жінку з Херсонщини засудили на 12 років
НОВИНИ

Окупанти винесли вирок: жінку з Херсонщини засудили на 12 років

Російські структури звинуватили місцеву мешканку у передачі даних ЗСУ.

14 квітня 2026, 10:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські структури продовжують практику незаконних вироків щодо місцевого населення. Цього разу підконтрольний РФ "суд" засудив жінку до тривалого терміну ув’язнення.

Окупанти винесли вирок: жінку з Херсонщини засудили на 12 років

На окупованій Херсонщині жінці дали 12 років за «держзраду»

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Кримськотатарський ресурсний центр.

Йдеться про місцеву жительку Наталію Поветкіну, яку окупаційні органи визнали винною у так званій "державній зраді". Жінці призначили 12 років позбавлення волі, а також додаткове покарання у вигляді обмеження свободи на один рік і штрафу.

У чому звинувачують жінку

За версією окупаційного слідства, у травні 2023 року Поветкіна нібито збирала інформацію про розташування російських військових і передавала її через месенджери представникам українських спецслужб.

Російські структури стверджують, що ці дані могли бути використані для ураження військових об’єктів.

Що викликає сумніви

Експерти та правозахисники неодноразово наголошували, що подібні справи на окупованих територіях часто мають ознаки політично мотивованих переслідувань.

Так звані "суди" діють поза українським правовим полем, а їхні рішення не визнаються міжнародною спільнотою.

Контекст ситуації

На тимчасово окупованих територіях України регулярно фіксуються випадки затримань цивільних осіб за звинуваченнями у співпраці з українською стороною.

Такі вироки використовуються як інструмент тиску на місцеве населення, а також для створення атмосфери страху та контролю.

Таким чином, ситуація з Наталією Поветкіною є ще одним прикладом практики незаконного переслідування громадян України на окупованих територіях.

Читайте також в "Коментарях", що ветеран Олександр Скорик із позивним "Онікс" виступив за зміни до законодавства щодо поховання військовослужбовців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини