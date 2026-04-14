Окупанти винесли вирок: жінку з Херсонщини засудили на 12 років

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські структури продовжують практику незаконних вироків щодо місцевого населення. Цього разу підконтрольний РФ "суд" засудив жінку до тривалого терміну ув’язнення.

На окупованій Херсонщині жінці дали 12 років за «держзраду»

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Кримськотатарський ресурсний центр.

Йдеться про місцеву жительку Наталію Поветкіну, яку окупаційні органи визнали винною у так званій "державній зраді". Жінці призначили 12 років позбавлення волі, а також додаткове покарання у вигляді обмеження свободи на один рік і штрафу.

У чому звинувачують жінку

За версією окупаційного слідства, у травні 2023 року Поветкіна нібито збирала інформацію про розташування російських військових і передавала її через месенджери представникам українських спецслужб.

Російські структури стверджують, що ці дані могли бути використані для ураження військових об’єктів.

Що викликає сумніви

Експерти та правозахисники неодноразово наголошували, що подібні справи на окупованих територіях часто мають ознаки політично мотивованих переслідувань.

Так звані "суди" діють поза українським правовим полем, а їхні рішення не визнаються міжнародною спільнотою.

Контекст ситуації

На тимчасово окупованих територіях України регулярно фіксуються випадки затримань цивільних осіб за звинуваченнями у співпраці з українською стороною.

Такі вироки використовуються як інструмент тиску на місцеве населення, а також для створення атмосфери страху та контролю.

Таким чином, ситуація з Наталією Поветкіною є ще одним прикладом практики незаконного переслідування громадян України на окупованих територіях.

