Гучна ініціатива ветеранів: що буде з судимістю загиблих військових

Ветеран Олександр Скорик із позивним "Онікс" виступив за зміни до законодавства щодо поховання військовослужбовців.

Судимість загиблих військових

У коментарі журналістці Новини.LIVE він заявив, що військовий, який загинув, захищаючи Україну, має право на гідне поховання, а його судимість повинна бути погашена з моменту загибелі.

Ініціативу озвучив "Ветеранський корпус" під патронатом Трійки, який звернувся до влади з відповідною пропозицією.

Водночас Скорик наголосив, що зміни мають бути чітко врегульованими і справедливими. За його словами, не можна прирівнювати різні категорії злочинів.

Зокрема, він підкреслив, що особи, які були засуджені за державну зраду чи інші тяжкі злочини, не можуть бути прирівняні до військових, які загинули, не порушуючи присяги.

Ветеран зазначив, що питання вшанування загиблих захисників потребує зваженого підходу, який враховує як їхній внесок у захист країни, так і характер вчинених правопорушень у минулому.

Ініціатива викликала дискусію щодо балансу між справедливістю, пам’яттю та відповідальністю.

в анексованому Криму російський суд оштрафував двох військовослужбовців ВМФ РФ за публічні антивоєнні висловлювання.

Йдеться про Владислава Руденко та Анатолія Мельника. За даними російських ЗМІ, військові відкрито заявляли, що саме росія розпочала війну проти України, захопила Крим і веде обстріли цивільної інфраструктури, що призводить до загибелі мирного населення. Суд визнав такі висловлювання "дискредитацією російської армії" та призначив кожному штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Подібні рішення ухвалюються на підставі російського законодавства, яке передбачає покарання за критику дій збройних сил РФ.

