Громкая инициатива ветеранов: что будет с судимостью погибших военных

Ветеран Александр Скорик с позывным "Ониксом" выступил за изменения в законодательство по похоронам военнослужащих.

Судимость погибших военных

В комментарии журналистке Новости.LIVE он заявил, что погибший военный, защищая Украину, имеет право на достойное захоронение, а его судимость должна быть погашена с момента гибели.

Инициативу озвучил "Ветеранский корпус" под патронатом Тройки, обратившийся к власти с соответствующим предложением.

В то же время Скорик подчеркнул, что изменения должны быть четко урегулированы и справедливы. По его словам, нельзя приравнивать к разным категориям преступлений.

В частности, он подчеркнул, что лица, осужденные за государственную измену или другие тяжкие преступления, не могут быть приравнены к погибшим военным, не нарушая присяги.

Ветеран отметил, что вопрос о чествовании погибших защитников требует взвешенного подхода, который учитывает как их вклад в защиту страны, так и характер совершенных правонарушений в прошлом.

Инициатива вызвала дискуссию о балансе между справедливостью, памятью и ответственностью.

