Громкая инициатива ветеранов: что будет с судимостью погибших военных

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Ветеран Александр Скорик с позывным "Ониксом" выступил за изменения в законодательство по похоронам военнослужащих.
Судимость погибших военных
В комментарии журналистке Новости.LIVE он заявил, что погибший военный, защищая Украину, имеет право на достойное захоронение, а его судимость должна быть погашена с момента гибели.
Инициативу озвучил "Ветеранский корпус" под патронатом Тройки, обратившийся к власти с соответствующим предложением.
В то же время Скорик подчеркнул, что изменения должны быть четко урегулированы и справедливы. По его словам, нельзя приравнивать к разным категориям преступлений.
В частности, он подчеркнул, что лица, осужденные за государственную измену или другие тяжкие преступления, не могут быть приравнены к погибшим военным, не нарушая присяги.
Ветеран отметил, что вопрос о чествовании погибших защитников требует взвешенного подхода, который учитывает как их вклад в защиту страны, так и характер совершенных правонарушений в прошлом.
Инициатива вызвала дискуссию о балансе между справедливостью, памятью и ответственностью.