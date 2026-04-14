Оккупанты вынесли приговор: женщину из Херсона осудили на 12 лет

На временно оккупированной территории Херсонской области российские структуры продолжают практику незаконных приговоров в отношении местного населения. В этот раз подконтрольный РФ "суд" приговорил женщину к длительному сроку заключения.

На оккупированной Херсонщине женщине дали 12 лет за госпредательство

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Крымскотатарский ресурсный центр.

Речь идет о местной жительнице Наталье Поветкиной, которую оккупационные органы признали виновной в так называемой "государственной измене". Женщине назначили 12 лет лишения свободы , а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и штрафа.

В чем обвиняют женщину

По версии оккупационного следствия, в мае 2023 Поветкина якобы собирала информацию о расположении российских военных и передавала ее через мессенджеры представителям украинских спецслужб.

русские структуры утверждают, что эти данные могли быть использованы для поражения военных объектов.

Что вызывает сомнения

Эксперты и правозащитники неоднократно отмечали, что подобные дела на оккупированных территориях часто имеют признаки политически мотивированных преследований .

Так называемые "суды" действуют вне украинского правового поля, а их решения не признаются международным сообществом.

Контекст ситуации

На временно оккупированных территориях Украины регулярно фиксируются случаи задержаний гражданских лиц по обвинению в сотрудничестве с украинской стороной.

Такие приговоры используются как инструмент давления на местное население, а также для создания атмосферы страха и контроля .

Таким образом, ситуация с Натальей Поветкиной является еще одним примером практики незаконного преследования граждан Украины на оккупированных территориях.

