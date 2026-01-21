logo_ukra

Окупанти вчергове пробили дно: на Херсонщині "швидка" їде тільки за гроші — життя людей оцінили в рублях
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти вчергове пробили дно: на Херсонщині “швидка” їде тільки за гроші — життя людей оцінили в рублях

У Генічеську виклик швидкої допомоги фактично став платною послугою — без передоплати людям пропонують чекати годинами або не обіцяють приїзду взагалі.

21 січня 2026, 13:06
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованій Херсонщині російська “влада” продовжує демонструвати справжнє ставлення до цивільного населення. Те, що в нормальному суспільстві є базовим правом кожної людини, тут перетворили на цинічний торг. Йдеться про екстрену медичну допомогу, яка на ТОТ дедалі більше нагадує сервіс “для обраних”.

Окупанти вчергове пробили дно: на Херсонщині “швидка” їде тільки за гроші — життя людей оцінили в рублях

Плати або помирай: на ТОТ Херсонщини екстрену медицину перетворили на бізнес

Про черговий шокуючий факт повідомляє рух “Жовта стрічка” у своєму Telegram-каналі. За інформацією активістів, у Генічеську диспетчери швидкої допомоги більше не приховують правил гри: хочеш, щоб бригада приїхала швидше — плати наперед. Суми називають одразу і без сорому — від 1000 до 3000 рублів, залежно від часу виклику та населеного пункту.

Тим, хто не готовий або не має змоги заплатити, пояснюють “реалії”: очікування може розтягнутися на три, п’ять, а то й шість годин, а інколи диспетчери взагалі уникають будь-яких обіцянок. Для людей із серцевими нападами, важкими травмами чи критичними станами це фактично звучить як вирок.

Місцеві жителі розповідають, що така практика поступово стала звичною. Дзвінок на “швидку” більше не означає допомогу — це радше перевірка фінансових можливостей родини. Людей ставлять перед вибором без вибору: або негайно шукати гроші, або залишатися сам на сам із хворобою, сподіваючись на диво.

Активісти “Жовтої стрічки” наголошують, що ситуація з медициною на окупованих територіях погіршується з кожним місяцем. Російська адміністрація не здатна забезпечити навіть мінімальний рівень функціонування екстрених служб, а замість вирішення проблем перекладає все на плечі цивільних. У результаті людське життя на ТОТ фактично отримало цінник.

Читайте також в "Коментарях", що Кличко закликає готуватися до найгірших сценаріїв, бо столиця на межі катастрофи. 



