Оккупанты в очередной раз пробили дно: на Херсонщине скорая едет только за деньги — жизнь людей оценили в рублях

На временно оккупированной Херсонщине российская власть продолжает демонстрировать истинное отношение к гражданскому населению. То, что в нормальном обществе базовое право каждого человека, здесь превратили в циничный торг. Речь идет об экстренной медицинской помощи , которая все больше напоминает сервис "для избранных".

Плати или умирай: на ТОТ Херсонщины экстренную медицину превратили в бизнес

Об очередном шокирующем факте сообщает движение "Желтая лента" в своем Telegram-канале. По информации активистов, в Геническом диспетчеры скорой помощи больше не скрывают правил игры: хочешь, чтобы бригада приехала быстрее — плати вперед . Суммы называют сразу и без стыда – от 1000 до 3000 рублей , в зависимости от времени вызова и населенного пункта.

Тем, кто не готов или не может заплатить, объясняют "реалии": ожидание может растянуться на три, пять, а то и шесть часов , а иногда диспетчеры вообще избегают каких-либо обещаний. Для людей с сердечными приступами, тяжелыми травмами или критическими состояниями это фактически звучит как приговор.

Местные жители рассказывают, что подобная практика постепенно стала привычной. Звонок на скорую больше не означает помощь — это скорее проверка финансовых возможностей семьи. Людей ставят перед выбором без выбора: либо немедленно искать деньги, либо оставаться один на один с болезнью, надеясь на чудо.

Активисты "Желтой ленты" отмечают, что ситуация с медициной на оккупированных территориях ухудшается с каждым месяцем. Российская администрация не способна обеспечить даже минимальный уровень функционирования экстренных служб, а вместо решения проблем перекладывает все на гражданские плечи. В результате человеческая жизнь на ТОТ фактически получила ценник .

