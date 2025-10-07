Окупанти у Криму посилили “рейди”: чого бояться загарбники

Окупаційна влада на захоплених територіях намагається викорінити будь-які прояви української ідентичності. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що загарбники в Криму перевіряють мобільні телефони дітей.

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що за інформацією активісти українських рухів на ТОТ, представники окупаційної адміністрації разом із російськими військовими у школах Криму перевіряють мобільні телефони дітей. Окупанти шукають заборонені застосунки, VPN-сервіси та навіть українську мову в налаштуваннях. Якщо в телефоні виявляють українську розкладку, як повідомляють в ЦПД, дитину та її батьків можуть викликати “на розмову” або навіть влаштовати додаткові перевірки.

“Такі “рейди” є черговим інструментом тотального контролю та ідеологічного тиску. Окупанти прагнуть викорінити будь-які прояви української ідентичності. Перевірки телефонів школярів — це не “турбота про безпеку”, а системна спроба залякати дітей і нав’язати лояльність до російського режиму”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Аналітики Центру зазначають, що такими діями окупанти намагаються русифікувати населення на тимчасово окупованій території та знищити українську культуру.

Також у Центрі протидії дезінформації нагадали, що окупаційна влада переслідує батьків, чиї діти продовжують навчання в українських онлайн-школах. Їм погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав.

