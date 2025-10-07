Оккупанты в Крыму усилили "рейды": чего боятся захватчики

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Оккупационные власти на захваченных территориях пытаются искоренить любые проявления украинской идентичности. В Центре противодействия дезинформации отметили, что захватчики в Крыму проверяют мобильные телефоны детей.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что, по информации активисты украинских движений на ВТО, представители оккупационной администрации вместе с российскими военными в школах Крыма проверяют мобильные телефоны детей. Оккупанты ищут запрещенные приложения, VPN-сервисы и даже украинский язык в настройках. Если в телефоне обнаруживают украинскую раскладку, как сообщают в ЦПДИ, ребенка и его родителей могут вызвать на "разговор" или даже устроить дополнительные проверки.
Аналитики Центра отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются русифицировать население на временно оккупированной территории и уничтожить украинскую культуру.
Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что оккупационные власти преследуют родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских онлайн-школах. Им угрожают штрафами и лишением родительских прав.
