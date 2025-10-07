logo

BTC/USD

122816

ETH/USD

4600.51

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты в Крыму усилили "рейды": чего боятся захватчики
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в Крыму усилили "рейды": чего боятся захватчики

Оккупанты на захваченных территориях усилили проверки

7 октября 2025, 18:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Оккупационные власти на захваченных территориях пытаются искоренить любые проявления украинской идентичности. В Центре противодействия дезинформации отметили, что захватчики в Крыму проверяют мобильные телефоны детей.

Оккупанты в Крыму усилили "рейды": чего боятся захватчики

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что, по информации активисты украинских движений на ВТО, представители оккупационной администрации вместе с российскими военными в школах Крыма проверяют мобильные телефоны детей. Оккупанты ищут запрещенные приложения, VPN-сервисы и даже украинский язык в настройках. Если в телефоне обнаруживают украинскую раскладку, как сообщают в ЦПДИ, ребенка и его родителей могут вызвать на "разговор" или даже устроить дополнительные проверки.

"Такие "рейды" являются очередным инструментом тотального контроля и идеологического давления. Оккупанты стремятся искоренить любые проявления украинской идентичности. Проверки телефонов школьников — это не "забота о безопасности", а системная попытка запугать детей и навязать лояльность к российскому режиму", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются русифицировать население на временно оккупированной территории и уничтожить украинскую культуру.

Также в Центре противодействия дезинформации напомнили, что оккупационные власти преследуют родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских онлайн-школах. Им угрожают штрафами и лишением родительских прав.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, несмотря на громкие заявления о восстановлении оккупированных регионов, уменьшает бюджет на проведение ремонтов. Планируется урезать финансирование федеральной программы "Восстановление инфраструктуры и содействие экономическому развитию" на 2026 год для оккупированных территорий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02CUqntg7UMQ6HxmsTTfiLsa1jGXbPUe33xw8jcUs6qRMERNXrxPnYb1DvLotPMZm4l
Теги:

Новости

Все новости